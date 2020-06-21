برلماني: التزام أولياء الأمور بالتدابير الوقائية عامل نجاح لماراثون الثانوية العامة

الأحد 21/يونيو/2020 - 03:19 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
ناشد محمد المسعود، عضو مجلس النواب، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بالالتزام بالتعليمات والتدابير الاحترازية التي تتخذها وزارة التعليم لسير العملية الامتحانية بشكل سليم، وذلك بعدم التكدس أمام لجان الامتحانات وتوعية أبناءهم بضرورة الالتزام بتعليمات الوقاية والتطهير والتعقيم، وعدم التعامل المباشر مع زملائهم.

وأكد "المسعود" في بيان، اليوم الأحد، إن التزام أولياء الأمور بالتعليمات والتدابير الوقائية اللازمة بشكل أمن عامل نجاح لماراثون الثانوية العامة بنسبة كبيرة للغاية، مشيرًا إلي أن الطلاب يقع عليهم مسئولية كبيرة أثناء ذهابهم وعودتهم من الامتحان وأهمها المحافظة على ارتداء الكمامات، وأخذ كافة التدابير اللازمة بعدم الوقوف مع زملائهم وعدم الاختلاط والتزاحم معهم، والحفاظ على المسافات الآمنة بينهم.

انطلاق ماراثون الثانوية العامة
بدأت لجان الثانوية العامة، استقبال الطلاب اليوم الأحد، حيث فتحت أبوابها من الثامنة صباحًا، لتبدأ الامتحانات في العاشرة، على مستوى الجمهورية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19). 

ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم، تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.

المسافات الآمنة 
وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات عن امتحانات الثانوية العامة: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا. 

وعن موعد دخول الطلاب اللجان، قال الوزير: سيدخل الطلبة لجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد التاسعة، مشيرًا إلى توزيع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحراري والتعقيم، وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي. 

وأوضح أن الوزارة انتهت من تعقيم لجان الثانوية العامة بالكامل، باستخدام 100 مليون منتج لعمليات التعقيم، متقدمًا بالشكر لوزارتي الصحة والداخلية، والمحافظين، لتعاونهم مع التربية والتعليم في عمليات التعقيم.

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