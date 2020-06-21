نائب محافظ الفيوم يتابع مدى الالتزام بالإجراءات الإحترازية في إطسا (صور)

الأحد 21/يونيو/2020 - 03:16 م
بوابة الفجر
ريهام على
قام الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، بجولة ميدانية بمركز اطسا، تفقد خلالها عددًا من المنشأت الخدمية، لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن نائب المحافظ، تفقد سير العمل بمستشفى اطسا المركزي، لمتابعة مدى انتظام العمل بالمستشفى والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية للتصدى للعدوى بفيروس كورونا المستجد، وكذلك مراجعة موقف المستلزمات الطبية، ونوبتجيات الأطقم الطبية بالمستشفى.

وشدد نائب المحافظ، على مراعاة المسافات البينية وارتداء الكمامات كإجراء احترازي، مع ضرورة التزام الفرق الطبية بالنوبتجيات المقررة، كما وجه بسرعة إنهاء الإجراءات لعدد من المرضى وأولياء أمور الطلاب الراغبين فى الحصول على شهادات طبية لأبناءهم، ومراعاة عدم التكدس أو الزحام حرصًا على سلامة الجميع.

وقام نائب محافظ الفيوم، بتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد الرقيب أحمد محسن أحمد محمد ابن قرية منشاة رحمي بإطسا، كما قام بتفقد سير العمل ببنك مصر، والبنك الزراعي بإطسا، وشدد نائب المحافظ، على عدم التكدس أو الزحام، وتوفير الكراسي وتخصيص منطقة لانتظار المواطنين المترددين على البنك، مكلفًا مدير التضامن الاجتماعى بمركز إطسا، بمراعاة عدم الزحام في صرف المعاشات والحفاظ على المسافات والتباعد بين المواطنين تجنبًا للعدوى بالأمراض ومنها فيروس كورونا.

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى توجيهات نائب المحافظ خلال الجولة بسحب تراخيص عدد من السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائقين بسبب عدم الالتزام بارتداء الكمامة الطبية، أو تحميل عدد من الركاب فوق العدد المرخص به.

فى ذات السياق، قام المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، على رأس لجنة من المتابعة الميدانية والرصد، والتفتيش المالي والإداري، بزيارة لمستشفى طامية المركزي لمتابعة سير العمل بالمستشفى، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية، والالتزام بنوبتجيات الفريق الطبي، وآليات التعامل مع الحالات الإيجابية بفيروس كورونا.

كما قام المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، بتفقد سير العمل بمستشفى أبشواي المركزي، ضمن سلسلة الزيارات التفقدية للجهاز التنفيذي لمستشفيات التشخيص والفحص والعزل لمصابي فيروس كورونا المستجد، تفعيلًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة اليومية لتلك المستشفيات للحد من انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.
نائب محافظ الفيوم يتابع مدى الالتزام بالإجراءات الإحترازية في إطسا (صور)
نائب محافظ الفيوم يتابع مدى الالتزام بالإجراءات الإحترازية في إطسا (صور)
نائب محافظ الفيوم يتابع مدى الالتزام بالإجراءات الإحترازية في إطسا (صور)
نائب محافظ الفيوم يتابع مدى الالتزام بالإجراءات الإحترازية في إطسا (صور)
نائب محافظ الفيوم يتابع مدى الالتزام بالإجراءات الإحترازية في إطسا (صور)
نائب محافظ الفيوم يتابع مدى الالتزام بالإجراءات الإحترازية في إطسا (صور)
نائب محافظ الفيوم يتابع مدى الالتزام بالإجراءات الإحترازية في إطسا (صور)
نائب محافظ الفيوم يتابع مدى الالتزام بالإجراءات الإحترازية في إطسا (صور)
نائب محافظ الفيوم يتابع مدى الالتزام بالإجراءات الإحترازية في إطسا (صور)
نائب محافظ الفيوم يتابع مدى الالتزام بالإجراءات الإحترازية في إطسا (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لاجراءات الكمامة الطبية ارتداء كمامة أطقم طبية

أخبار تهمك

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل ..بأوامر من"السيسي" بشري سارة للعائدين من ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وفاة الفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

منذ حوالي 16 ساعة

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

منذ حوالي 20 ساعة

يوفنتوس يدرس إقالة ساري.. والبديل مفاجأة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. أحكام بالمؤبد على ضابط ومحامي وطبيب بقضية "جبهة النصرة"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

منذ ساعتين

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ يومين

صفقة تبادلية تقرب الأهلي من بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. اكتشاف علمي بجامعة القاهرة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

منذ ساعة

أول تعليق من الغرف التجارية على اتجاه الحكومة لتحديد مواعيد غلق المحلات

منذ حوالي 3 ساعات

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

بيراميدز ينقذ نجم الأهلي من المذبحة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

جولات ميدانية للجهاز التنفيذي بمحافظة الفيوم لمتابعة قرارات غلق المحال التجارية والمنشآت السياحية (صور)

نائب محافظ الفيوم يتفقد المشروعات الإنتاجية.. ويوجه بالالتزام بالإجراءات الوقائية

نائب محافظ الفيوم يواصل جولاته التفقدية لمتابعة التزام المشروعات بالإجراءات الوقائية

نائب محافظ الفيوم يتابع سير العمل بالمشروعات الخدمية (صور)

بعد اختيارها للعزل.. نائب محافظ قنا يتفقد مستشفى فرشوط المركزي (صور)

نائب محافظ الفيوم يتفقد عددا من المستشفيات والمراكز الطبية (صور)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:10 م

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

02:10 م

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

11:33 ص

عاجل.. أحكام بالمؤبد على ضابط ومحامي وطبيب بقضية "جبهة النصرة"

12:09 م

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

08:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: أصل الإبداع فكرة؟ فهل يُعد اقتباسها سطواً؟