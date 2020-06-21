نائب محافظ الفيوم يتابع مدى الالتزام بالإجراءات الإحترازية في إطسا (صور)

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قام الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، بجولة ميدانية بمركز اطسا، تفقد خلالها عددًا من المنشأت الخدمية، لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن نائب المحافظ، تفقد سير العمل بمستشفى اطسا المركزي، لمتابعة مدى انتظام العمل بالمستشفى والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية للتصدى للعدوى بفيروس كورونا المستجد، وكذلك مراجعة موقف المستلزمات الطبية، ونوبتجيات الأطقم الطبية بالمستشفى.



وشدد نائب المحافظ، على مراعاة المسافات البينية وارتداء الكمامات كإجراء احترازي، مع ضرورة التزام الفرق الطبية بالنوبتجيات المقررة، كما وجه بسرعة إنهاء الإجراءات لعدد من المرضى وأولياء أمور الطلاب الراغبين فى الحصول على شهادات طبية لأبناءهم، ومراعاة عدم التكدس أو الزحام حرصًا على سلامة الجميع.



وقام نائب محافظ الفيوم، بتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد الرقيب أحمد محسن أحمد محمد ابن قرية منشاة رحمي بإطسا، كما قام بتفقد سير العمل ببنك مصر، والبنك الزراعي بإطسا، وشدد نائب المحافظ، على عدم التكدس أو الزحام، وتوفير الكراسي وتخصيص منطقة لانتظار المواطنين المترددين على البنك، مكلفًا مدير التضامن الاجتماعى بمركز إطسا، بمراعاة عدم الزحام في صرف المعاشات والحفاظ على المسافات والتباعد بين المواطنين تجنبًا للعدوى بالأمراض ومنها فيروس كورونا.



ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى توجيهات نائب المحافظ خلال الجولة بسحب تراخيص عدد من السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائقين بسبب عدم الالتزام بارتداء الكمامة الطبية، أو تحميل عدد من الركاب فوق العدد المرخص به.



فى ذات السياق، قام المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، على رأس لجنة من المتابعة الميدانية والرصد، والتفتيش المالي والإداري، بزيارة لمستشفى طامية المركزي لمتابعة سير العمل بالمستشفى، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية، والالتزام بنوبتجيات الفريق الطبي، وآليات التعامل مع الحالات الإيجابية بفيروس كورونا.



كما قام المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، بتفقد سير العمل بمستشفى أبشواي المركزي، ضمن سلسلة الزيارات التفقدية للجهاز التنفيذي لمستشفيات التشخيص والفحص والعزل لمصابي فيروس كورونا المستجد، تفعيلًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة اليومية لتلك المستشفيات للحد من انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

