قطر تعلن تسجيل 4 وفيات و881 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 21/يونيو/2020 - 03:12 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة في قطر، اليوم الأحد، 881 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة ليصبح عدد الحالات التي توفيت جراء الفيروس 98 حالة.

 

وأعلنت السلطات الصحية القطرية، في وقت سابق عن تسجيل 1097 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

 

كما أشارت إلى أن دولة قطر بدأت منذ يوم الإثنين الماضي في رفع القيود بشكل تدريجي جراء جائحة كورونا على أربع مراحل تستمر حتى أول سبتمبر القادم، وذلك بناء على المعطيات والدراسات المستفيضة التي أجرتها الجهات المعنية في الدولة.

 

ونبهت أن رفع القيود تدريجيا لا يعني زوال جائحة كورونا، بل تم خلال وضع خطة الرفع التدريجي التي تراعي الأولويات مع الحرص التام على تفادي المخاطر التي قد تنجم جراء عملية الرفع.

 

وتأتي قطر في المركز الثاني في قائمة الدول الخليجية من حيث عدد الإصابات بكورنا، بعد السعودية، تليها الإمارات.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,295 مليون إصابة، بينهم أكثر من 446 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,347 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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