أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

الأحد 21/يونيو/2020 - 03:10 م
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
رقية جمال
أعلنت اليونان، دعمها للجهود المصرية لحل الأزمة الليبية، وفقًأ لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه أمس السبت، عدة رسائل مهمة للعالم أجمع، خلال تفقده للقوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، بشأن الكفاءة والحالة الفنية القتالية العالية للقوات المسلحة، وقدرة الجيش المصري على الدفاع عن أمن بلاده داخل الحدود وخارجها.

الجيش المصري من أقوى الجيوش 
استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه قائلًا: إن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة، مؤكدًا أنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد.
وشدد على أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن الأمن القومي لبلاده داخل الحدود وخارجها.

كفاءة القوات المسلحة 
وأكد على الكفاءة العالية للقوات المسلحة وجاهزيتها لتنفيذ أي مهام، متابعًا؛ "متأكد أننا لو احتجنا منكم تضحيات وهنا بنبذل تضحيات كبيرة جدًا، كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".

جهود عناصر المنطقة العسكرية
وأشاد الرئيس، بالجهود التي يبذلها عناصر المنطقة الغربية العسكرية؛ لتأميم الحدود المصرية مع ليبيا، متابعًا؛ "في أنشطة وتضحيات كثيرة بتم ويمكن محدش يعرف عنها حاجة هنا في المنطقة الغربية، على الحدود مع الشقيقة ليبيا".

استعدادات لتنفيذ المهام
وحول الجهود المبذولة، أوضح السيسي، أن هناك أكثر من 1200 كيلومتر يتم تأمينها منذ أكثر من سبع سنوات بالقوات الجوية والخاصة وحرس الحدود، فاسمحوا لي أن أشكركم وكونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا في داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".

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