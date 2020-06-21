محمد الباز ينضم لشبكة تليفزيون النهار

انضم الإعلامى محمد الباز، رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة الدستور، إلى شبكة تليفزيون النهار، حيث وقع، اليوم، عقد الانضمام مع الأستاذ علاء الكحكى، رئيس مجلس إدارة الشبكة.

ومن المقرر أن يعلن الإعلامى محمد الباز تفاصيله البرنامج الذى سيقدمه على "النهار" خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد الاتفاق على كل التفاصيل.

وخاض "الباز" تجربة إعلامية ثرية، مؤخرًا، فى برنامج "90 دقيقة"، الذى استمر فى تقديمه لعدة مواسم قبل أن يتوقف لبدء تجربة إعلامية جديدة.

وتعهد الكاتب الصحفى لجمهوره بأن يستمر على نفس الخط داعمًا للدولة المصرية بمؤسساتها الوطنية، وكاشفا للجماعة الإرهابية وداعميها فى قطر وتركيا.