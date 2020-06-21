"الامتحان حلو".. فرحة طلاب الثانوية بعد أدائهم اللغة العربية في الغربية (صور)

أنهى 34 ألفا و780 طالبا وطالبة، في الثانوية العامة بالغربية، امتحان اللغة الغربية، منذ قليل وسط حالة من الفرح والارتياح لسهولة الامتحان، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة، بما في ذلك بوابات التعقيم الذاتي وكواشف لقياس درجة الحرارة، وتوفير كافة المستلزمات الوقائية للطلاب والمراقبين.





"الامتحان حلو".. بهذه الجملة بدأت منار إسماعيل، طالبة بالثانوية ببسيون، بالتعبير عن فرحتها الشديدة بمرور أول امتحان بهذه السهولة، متابعة أن الأسئلة لم تخرج من الكتاب المدرسي والمراجعات وبعض الأسئلة احتاجت للتفكير قليلا.





أما عن الإجراءات الاحترازية التي شددت عليها وزارتي الصحة والتعليم، فقالت إنه تم تعقيمهم تعقيما كاملا وأثناء الدخول للجان التزمت اللجنة المشرفة على التعقيم على مراعاة التباعد فيما بيننا حتى خروجنا من الامتحان.





فيما تابعت سارة إبراهيم، طالبة بالثانوية العامة، أن الامتحان فاق المتوقع ولم يكن يحتاج لقلق الذي شاهدوه قبل الدخول للجان، متابعة أن الإجراءات الاحترازية المتابعه لم تصدر لهم أي مشكلة أثناء أداء الامتحان.





وانطلق صباح اليوم ماراثون الثانوية العامة في محافظة الغربية، بمشاركة 34 الف و780 طالب وطالبة موزعين على 122 لجنة امتحان في مراكز ومدن المحافظة، وسط إجراءات احترازية مكثفة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وتفقد د. طارق رحمي محافظ الغربية، عددًا من لجان امتحانات الثانوية العامة، لمتابعة حسن سير الامتحانات وانتظام أداء الطلاب، كما تابع إنهاء كافة الإجراءات الاحترازية وتوزيع مستلزمات الوقاية على الطلاب والطالبات في كافة اللجان.





وشملت جولة المحافظ مدارس الشهيد محمد سمير إدريس المتميز للغات ومدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ومدرسه الشهيد مصطفى حشمت الابتدائية ومدرسة سعد زغلول الابتدائية بمدينة طنطا، والتى رافقه خلالها ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، كما تفقد مدرسة قطور الإعدادية الحديثة بنين ومدرسة السادات الإعدادية بنات ومعهد قطور الإعدادي الثانوي الأزهري.





وقال محافظ الغربية، إنه تم توفير 122 بوابة تعقيم ذاتي بجميع المدارس، وتوفير طبيب في كل لجنة بواقع 122، بالإضافة الي توفير كميات كبيرة من الكمامات والقفازات الطبية والمستلزمات الوقائية للطلاب والملاحظين والمراقبين وجميع العاملين بالمدارس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



