غياب 30 طالبًا عن اليوم الأول لامتحانات الثانوية ببورسعيد

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد الدكتور نبوى باهي: إن غرفة عمليات الثانوية العامة لم تتلق أي شكاوى تتعلق بصعوبة الأسئلة.

وأوضح في بيان مساء الأحد، أن اللجنة الفنية أكدت سهولة الامتحان ومطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية كما أن الأسئلة راعت الفروق الفردية بين الطلاب فى اليوم الأول لامتحان اللغة العربية،





وأضاف أن المنظمين لامتحانات الثانوية العامة سجلوا غياب 30 طالب وطالبة، فى اليوم الاول للامتحانات، حيث أدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، لافتا الى ان الامتحانات عقدت لـ 5040 طالب وطالبة من بين المتقدمين والبالغ عددهم 5151 طالبا وطالبة، أمام 17 لجنة،





على نفس الصعيد، اتفق عدد كبير من الطلاب على سهولة الأسئلة، مؤكدين أن هناك بعض الجزئيات الصعبة ولكنها نسبة قليل بعضها يتعلق بالنحو والقراءة ولكن مجمل الأسئلة سهل وواضح دون مشكلات.





وفي سياق متصل، ناشد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بعدم التوجه مع الطلاب للجان خلال الإمتحانات، وذلك حرصا على مصلحة الطلاب والجميع، ومنعا لانتشار العدوى، نتيجة التزاحم والتكدس.





وأكد أن المحافظة قامت بإجراءات احترازية ووقائية مشددة لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة للطلاب خلال أداء امتحانات الثانوى العام فى ظل الظروف الراهنة التى تشهدها الدولة لأول مرة.





وأضاف أنه بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة ببورسعيد تم اتخاذ كافة إجراءات التعقيم والتطهير بجميع لجان الثانوى العام، وكذلك تنسيق إجراءات قياس درجات الحرارة للطلاب مع التأكيد على أن الطالب الذى تزيد درجة حرارته عن 38 يؤجل امتحانه للدور الثانى بنفس امتيازات أداء الامتحان فى الدور الأول.





وأشار لضرورة تكثيف تعاون الجميع حتى يتم الانتهاء من امتحانات الثانوى العام بسلام وأمان لجميع الطلاب، موضحا متابعته المستمرة فى هذا الشأن.



