غياب 30 طالبًا عن اليوم الأول لامتحانات الثانوية ببورسعيد

الأحد 21/يونيو/2020 - 03:03 م
بوابة الفجر
محمد عزام
قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد الدكتور نبوى باهي: إن غرفة عمليات الثانوية العامة لم تتلق أي شكاوى تتعلق بصعوبة الأسئلة.
وأوضح في بيان مساء الأحد، أن اللجنة الفنية أكدت سهولة الامتحان ومطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية كما أن الأسئلة راعت الفروق الفردية بين الطلاب فى اليوم الأول لامتحان اللغة العربية،

وأضاف أن المنظمين لامتحانات الثانوية العامة سجلوا غياب 30 طالب وطالبة، فى اليوم الاول للامتحانات، حيث أدى  الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، لافتا الى ان الامتحانات عقدت لـ 5040 طالب وطالبة من بين المتقدمين والبالغ عددهم 5151 طالبا وطالبة، أمام 17 لجنة، 

على نفس الصعيد، اتفق عدد كبير من الطلاب على سهولة الأسئلة، مؤكدين أن هناك بعض الجزئيات الصعبة ولكنها نسبة قليل بعضها يتعلق بالنحو والقراءة ولكن مجمل الأسئلة سهل وواضح دون مشكلات.

وفي سياق متصل، ناشد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بعدم التوجه مع الطلاب للجان خلال الإمتحانات، وذلك حرصا على مصلحة الطلاب والجميع، ومنعا لانتشار العدوى، نتيجة التزاحم والتكدس. 

وأكد أن المحافظة قامت بإجراءات احترازية ووقائية مشددة لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة للطلاب خلال أداء امتحانات الثانوى العام فى ظل الظروف الراهنة التى تشهدها الدولة لأول مرة.

وأضاف أنه بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة ببورسعيد تم اتخاذ كافة إجراءات التعقيم والتطهير بجميع لجان الثانوى العام، وكذلك تنسيق إجراءات قياس درجات الحرارة للطلاب مع التأكيد على أن الطالب الذى تزيد درجة حرارته عن 38 يؤجل امتحانه للدور الثانى بنفس امتيازات أداء الامتحان فى الدور الأول.

وأشار لضرورة تكثيف تعاون الجميع حتى يتم الانتهاء من امتحانات الثانوى العام بسلام وأمان لجميع الطلاب، موضحا متابعته المستمرة فى هذا الشأن.

وأجرى اللواء عادل الغضبان، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات، والثانوية العسكرية فى أولى أيام امتحانات العامة، وذلك لمتابعة انتظام سير الامتحانات فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية منعا لانتشار الفيروس المستجد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

امتحانات الثانوية العامة ببورسعيد امتحانات الثانوية العامة الفجر الثانوية العامة

أخبار تهمك

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وفاة الفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ يومين

أول تعليق من الغرف التجارية على اتجاه الحكومة لتحديد مواعيد غلق المحلات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل ..بأوامر من"السيسي" بشري سارة للعائدين من ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية تقرب الأهلي من بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز ينقذ نجم الأهلي من المذبحة

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

منذ ساعة

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. أحكام بالمؤبد على ضابط ومحامي وطبيب بقضية "جبهة النصرة"

منذ حوالي 4 ساعات

يوفنتوس يدرس إقالة ساري.. والبديل مفاجأة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. اكتشاف علمي بجامعة القاهرة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

طلاب أولى ثانوي بالإسكندرية عن "الأحياء": سهل وبسيط (صور)

"أمهات مصر": امتحان العربية في مستوى الطالب المتوسط.. وفرحة كبيرة للطلاب

محافظو الأقاليم بالجمهورية يعلنون الطوارئ مع بدء مارثون الثانوية العامة ويتابعون اللجان

غرفة عمليات لمتابعة امتحانات أولى وثانية ثانوي بالفيوم

بصحبة الأهالي.. بدء تجمع طلاب الثانوية العامة أمام اللجان في بورسعيد

محافظ بورسعيد يخضع للإجراءات الاحترازية أمام لجان الثانوية العامة (صور)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:10 م

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

02:10 م

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

11:33 ص

عاجل.. أحكام بالمؤبد على ضابط ومحامي وطبيب بقضية "جبهة النصرة"

12:09 م

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

08:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: أصل الإبداع فكرة؟ فهل يُعد اقتباسها سطواً؟