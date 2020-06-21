بابا الفاتيكان: فيروس كورونا يجب أن يثير وعيا بيئيا جديدا

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:14 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
صرح البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، بأنه يجب أن يؤدي الانخفاض الكبير في التلوث أثناء عمليات إغلاق فيروس كورونا المستجد حول العالم إلى مزيد من القلق بشأن البيئة مع رفع القيود.

وقال البابا، في خطابه اليوم الأحد، في ساحة القديس بطرس، إن الجائحة جعلت الكثير من الناس يفكرون في علاقتهم بالبيئة، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف مستخدمًا عبارته للأرض: "لقد أدى الإغلاق إلى الحد من التلوث وكشف مرة أخرى عن جمال العديد من الأماكن الخالية من حركة المرور والضوضاء. الآن، مع استئناف الأنشطة، يجب أن نكون جميعًا أكثر مسؤولية عن رعاية منزلنا المشترك".

وقال "فرنسيس"، متحدثًا بعد يوم واحد من يوم الأمم المتحدة العالمي للاجئين، إن أزمة الفيروس سلطت الضوء على الحاجة لضمان حماية اللاجئين لأنهم أصبحوا أكثر عرضة للاستغلال.

أُعيد فتح الساحة للجمهور قبل شهر، وتم رفع القيود الأخيرة المفروضة على السفر في إيطاليا في 3 يونيو.

انخفضت مستويات تلوث الهواء والماء في العديد من الأماكن.

في البندقية، كانت المياه العكرة عادة لقنوات المدينة نظيفة للغاية بسبب انخفاض حركة القوارب يمكن رؤية الأسماك لأول مرة منذ سنوات عديدة.

تسبح الدلافين بالقرب من الموانئ، وظهرت الراكون في سنترال بارك في نيويورك، ويتجول الماعز الجبلي في شوارع ويلز.

في بعض المدن، مثل ميلانو، حفز الحد من التلوث المسؤولين على تخطيط المزيد من جزر المشاة ومسارات ركوب الدراجات.

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية الرومانية حاليًا بالذكرى السنوية الخامسة لمجلد فرنسيس التاريخي "لاوداتو سي" (سبحانه) بشأن ضرورة حماية الطبيعة.

في دليل من 225 صفحة صدر يوم الخميس، قال الفاتيكان، إن الكاثوليك يجب أن يستثمروا في صناعات الوقود الأحفوري وأن يراقبوا عن كثب الشركات في قطاعات مثل التعدين للتحقق مما إذا كانت تضر بالبيئة.

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