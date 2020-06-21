موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:20 م
بوابة الفجر
أميرة فطيم
يستضيف ملعب كامب نو مباراة نارية تجمع بين برشلونة وفريق أتلتيك بيلباو، مساء الثلاثاء الموافق 23 يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة الواحد والثلاثين، من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتحمل المباراة طابعا ثأريا، حيث يسعى برشلونة للفوز في اللقاء، والثأر من أتلتيك بيلباو الذي أخرج العملاق الكتالوني من بطولة كأس ملك إسبانيا بعد الفوز عليهم، بهدف نظيف، أحرزه ويليامز في الدقائق الأخيرة، في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب سان سيباستيان.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو:-

ستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي، والثامنة بتوقيت جرينتش. 

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو:-

وستُنقل المباراة عبر قناة bein sports hd، التابعة لشبكة bein sports، والمالكة لحقوق بث مبارايات الدوري الإسباني.

ويحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 65 نقطة، فيما يتواجد بيلباو في المركز العاشر برصيد 39 نقطة.

الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة:-

سيغيب عن العملاق الكتالوني كلا من؛ عثمان ديمبيلي وسيرجي روبيرتو بسبب الإصابة.

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - كليمون لونجليه - نيلسون سيميدو

خط الوسط: أرتورو فيدال - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

خط الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز - أنطوان جريزمان


الغيابات والتشكيل المتوقع لأتلتيك بيلباو:-

سيدخل الفريق مواجهة برشلونة بكامل عناصرة، ولن يعاني من أي غيابات.

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: أندير كابا - يراي ألفاريز - إنييجو مارتينيز -يوري

خط الوسط: داني جارسيا - أوناي لوبيز

خط الوسط الهجومي: راؤول جارسيا - مونايين - كوردوبا

خط الهجوم: إينياكي ويليامز

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مباراة برشلونة ترتيب جدول الدوري الاسباني الدوري الإسباني

أخبار تهمك

عاجل.. اكتشاف علمي بجامعة القاهرة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وفاة الفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

منذ نصف ساعة

10 معلومات لا تعرفها عن موليكا قاطرة الأهلي البشرية القادمة

منذ ساعة و 8 دقيقة

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل ..بأوامر من"السيسي" بشري سارة للعائدين من ليبيا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ يومين

بيراميدز ينقذ نجم الأهلي من المذبحة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. أحكام بالمؤبد على ضابط ومحامي وطبيب بقضية "جبهة النصرة"

منذ ساعتين و 29 دقيقة

أسامة جلال يحسم موقفه من مفاوضات الزمالك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

أول تعليق من الغرف التجارية على اتجاه الحكومة لتحديد مواعيد غلق المحلات

منذ ساعة و نصف

صفقة تبادلية تقرب الأهلي من بديل رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بيلباو اليوم السبت 26/10/2019 في الدوري الإسباني

أتليتيك بلباو ضد برشلونة .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

صفقة تبادلية بين برشلونة ومايوركا في الميركاتو الصيفي

الكشف عن تشكيل برشلونة المتوقع ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:10 م

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

11:33 ص

عاجل.. أحكام بالمؤبد على ضابط ومحامي وطبيب بقضية "جبهة النصرة"

12:09 م

عاجل ..بأوامر من"السيسي" بشري سارة للعائدين من ليبيا

12:17 م

بيراميدز ينقذ نجم الأهلي من المذبحة

12:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: أصل الإبداع فكرة؟ فهل يُعد اقتباسها سطواً؟