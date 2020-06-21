موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

يستضيف ملعب كامب نو مباراة نارية تجمع بين برشلونة وفريق أتلتيك بيلباو، مساء الثلاثاء الموافق 23 يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة الواحد والثلاثين، من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتحمل المباراة طابعا ثأريا، حيث يسعى برشلونة للفوز في اللقاء، والثأر من أتلتيك بيلباو الذي أخرج العملاق الكتالوني من بطولة كأس ملك إسبانيا بعد الفوز عليهم، بهدف نظيف، أحرزه ويليامز في الدقائق الأخيرة، في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب سان سيباستيان.





موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو:-





ستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي، والثامنة بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو:-





وستُنقل المباراة عبر قناة bein sports hd، التابعة لشبكة bein sports، والمالكة لحقوق بث مبارايات الدوري الإسباني.





ويحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 65 نقطة، فيما يتواجد بيلباو في المركز العاشر برصيد 39 نقطة.





الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة:-





سيغيب عن العملاق الكتالوني كلا من؛ عثمان ديمبيلي وسيرجي روبيرتو بسبب الإصابة.





حراسة المرمى: تير شتيجن





خط الدفاع: جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - كليمون لونجليه - نيلسون سيميدو





خط الوسط: أرتورو فيدال - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج





خط الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز - أنطوان جريزمان









الغيابات والتشكيل المتوقع لأتلتيك بيلباو:-





سيدخل الفريق مواجهة برشلونة بكامل عناصرة، ولن يعاني من أي غيابات.





حراسة المرمى: أوناي سيمون





خط الدفاع: أندير كابا - يراي ألفاريز - إنييجو مارتينيز -يوري





خط الوسط: داني جارسيا - أوناي لوبيز





خط الوسط الهجومي: راؤول جارسيا - مونايين - كوردوبا



