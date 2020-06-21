بعد تصدره مؤشر بحث جوجل.. 4 معلومات مهمة عن عدد سكان مصر

عدد سكان مصر.. تصدرت تلك الكلمات تريندات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات الأخيرة، بعدما تسائل المصريين عن عدد الشعب المصري، مما جعل تلك الكلمات في مقدمة البحث على الموقع.





وفي النقاط الأتية، يقدم "الفجر" عدد من المعلومات الهامة عن عدد سكان مصر:





- في فبراير 2020، سجلت الساعة السكانية لمبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة.





- في 15 يونيو الجاري، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، وصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون وخمسمائة ألف نسمة وفقا للساعة السكانية، مما يعني زيادة عدد السكان حوالي خمسمائة ألف نسمة خلال 125 يوما.





- التركيبة السكانية في مصر تكشف أن عدد الشباب في مصر من الفئة العمرية من 18 عامًا حتى 29 عامًا بلغ نحو 20.2 مليون نسمة مما يعادل نسبة 21% من إجمالي السكان عام 2019.





- عدد السكان ممن هم 65 سنة فأعلى بلغ 5.5 مليون نسمة بنسبة 5.4% من السكان خلال العام الجاري 2020، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 7.9 مليون نسمة بنسبة 6.6% من السكان عام 2030، ويصل إلى 11 مليون بحلول عام 2040 بنسبة 7.9%، و15.9 مليون بحلول 2050 بنسبة 10.2% من عدد السكان، ويصل عدد سكان هذه الشريحة من السكان في عام 2070 إلى 22.7 مليون نسمة بنسبة 12.3% من السكان، و33 مليون نسمة بنسبة 15.3% من السكان عام 2100.





يذكر أن الحديث عن عدد سكان مصر اشتد بعد أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الجيش واحد من أقوى جيوش الشرق الأوسط، وقادر على الدفاع عن الأمن القومي لمصر داخل وخارج الحدود، وهنا قال موقع "جلوبال فاير باور" إن الشعب المصري بينهم ما يقرب من 43 مليون قوة عاملة متاحة، يصلح منهم للخدمة العسكرية أكثر من 36 مليون نسمة، ويصل إلى سن الخدمة العسكرية في مصر سنويا 1.5 مليون شخص.





ومن هنا بدأ البحث عن عدد سكان مصر سواء في الداخل أو الخارج بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



