الكويت تسجل 505 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:02 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الأحد، 505 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

                                             

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق 575 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 37533 حالة.

 

وأعلنت الصحة الكويتية، تسجيل 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 306 حالات.

 

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، في المؤتمر الصحفي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لهم.

 

وأضاف السند، أن حالات الاصابة الـ575 السابقة تضمنت (317 حالة لمواطنين كويتيين) بنسبة بلغت 55.13% و(258 حالة لغير الكويتيين) بنسبة بلغت 44.68%.

 

وأعلن الشيخ الدكتور باسل الصباح وزير الصحة الكويتي، اليوم الجمعة، عن شفاء 911 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 25 ألفا و48 حالة.

 

وأضاف وزير الصحة الكويتي، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ911 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

 

هذا وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في العالم إلى 7.518.103 ملايين، كما أودى الفيروس بـ421516 ضحية، عبر العالم.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الكويت الاصابات الجديدة

أخبار تهمك

بيراميدز ينقذ نجم الأهلي من المذبحة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

10 معلومات لا تعرفها عن موليكا قاطرة الأهلي البشرية القادمة

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أحكام بالمؤبد على ضابط ومحامي وطبيب بقضية "جبهة النصرة"

منذ ساعتين و 29 دقيقة

صفقة تبادلية تقرب الأهلي من بديل رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

منذ حوالي 14 ساعة

أسامة جلال يحسم موقفه من مفاوضات الزمالك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. اكتشاف علمي بجامعة القاهرة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يضع الشرط الوحيد للاستمرار مع الأهلي في الموسم الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

أول تعليق من الغرف التجارية على اتجاه الحكومة لتحديد مواعيد غلق المحلات

منذ ساعة و نصف

عاجل ..بأوامر من"السيسي" بشري سارة للعائدين من ليبيا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ يومين

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وفاة الفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

الصحة الكويتية: 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت توفر اتصالات وإنترنت مجاني للمواطنين والمقيمين لمدة شهر

تراجع صادرات الكويت خلال فبراير الماضي

بسب كورونا.. فنانة كويتية شهيرة تكشف خسائرها الفنية

الكويت تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:33 ص

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

عاجل.. أحكام بالمؤبد على ضابط ومحامي وطبيب بقضية "جبهة النصرة"

12:09 م

عاجل ..بأوامر من"السيسي" بشري سارة للعائدين من ليبيا

12:17 م

بيراميدز ينقذ نجم الأهلي من المذبحة

12:32 م

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

08:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: أصل الإبداع فكرة؟ فهل يُعد اقتباسها سطواً؟