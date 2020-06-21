بلقيس تعيش حالة من النشاط الفني

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:51 م
بوابة الفجر

كشفت النجمة بلقيس فتحي عن تحضيرها مجموعة من الأغنيات الجديدة التي ستصدر خلال المرحلة القادمة.

ونشرت بلقيس عبر صفحتها الرسمية في موقع "إنسجرام" صورة جديدة لها من الإستوديو الخاص بها في منزلها وعلّقت: "أنا والاستديو الصغير المنزلي حقي هالايام بس في الغرفة اسجل اغاني الصيف".

وعبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر" أشارت بلقيس في تغريدة لها أن أغنياتها الجديدة صالحة للإستماع في السيارات والطرقات في إشارة الى الأجواء الموسيقية الإيقاعية التي تقدمها في أعمالها الغنائية القادمة.

وقالت بلقيس: "ومع هالاخبار الجميلة حضرت لكم اغاني بتعيشون اجواءها بالسيارات والشوارع، ونبتدي بعد كم يوم ان شاء الله".

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