وزير الشباب والرياضة يختتم فعاليات برنامج طور وغير بالفيديو كونفرنس

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:46 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
اختتم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياض فعاليات برنامج " طور وغير " لعام ٢٠١٩ /٢٠٢٠، والذي يقام بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومايكروسوفت عبر تقنية الفيديو كونفرنس وبحضور السادة مديري مديريات الشباب والرياضة علي مستوي الجمهورية، وممثلي شركة مايكروسوفت.

اعرب صبحي عن سعادته بمشروع "طور وغير" والذي شارك في تدريب اكثر من ٨٠٠ الف شاب وفتاة علي مستوي الجمهورية، وإقامة ملتقيات التوظيف والتي قامت بتوفير اكثر من ٥٠ الف فرصة عمل بشركات القطاع الخاص استفاد منها ٤٠ الف شاب وفتاة، بالاضافة الي برامج تدريب المتدربين ، وإقامة مؤتمرات توظيف مصغرة شارك فيها ٦٠٠٠ شاب وفتاة.

ثم استمع الوزير لآراء مديري المديريات في المشروع وكيفية تطويره والعمل علي الارتقاء بالمشروع في المرحلة القادمة

الجدير بالذكر ان حملة "طور وغير " ترتكز على تقديم محتوى تدريبي للشباب من خلال مدربين متخصصين يقومون بالشرح مباشرة عبر صفحة وزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك. و تضمن البرنامج تدريب المشاركين على التخطيط الوظيفى، ومقدمة فى كتابة السيرة الذاتية، ومقدمة عن التسوق الاليكتروني، والتسوق الشخصي، ومقدمة فى الذكاء الاصطناعى والعمل الحر؛ والذي يهدف إلي تدريب الشباب، وتنمية مهاراتهم، وبناء قدراتهم واستثمار أوقاتهم بشكل أمثل عن طريق التعلم الذاتي.

وتأتى الحملة ضمن مجموعة البرامج والمشروعات التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة أون لاين وعبر المنصات الاليكترونية المختلفة فى ضوء الاجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، علاوة على كون الحملة تحقق أحد محاور استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى تنمية وصقل مهارات وقدرات الشباب، وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل.

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