وزير الشباب والرياضة يختتم فعاليات برنامج "طور وغير"

اختتم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات برنامج "طور وغير " لعام ٢٠١٩ ٢٠٢٠، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، اليوم الأحد، بحضور مديري مديريات الشباب والرياضة علي مستوى الجمهورية، وممثلي شركة مايكروسوفت.





وأعرب "صبحي" عن سعادته بمشروع "طور وغير" والذي شارك في تدريب أكثر من ٨٠٠ ألف شاب وفتاة علي مستوى الجمهورية، مؤكدا أنه أقام ملتقيات التوظيف والتي قامت بتوفير أكثر من ٥٠ ألف فرصة عمل بشركات القطاع الخاص استفاد منها ٤٠ الف شاب وفتاة، بالاضافة إلى برامج تدريب المتدربين، وإقامة مؤتمرات توظيف مصغرة شارك فيها ٦٠٠٠ شاب وفتاة.





واستمع الوزير لآراء مديري المديريات في المشروع وكيفية تطويره والعمل علي الارتقاء بالمشروع في المرحلة المقبلة.





وترتكز حملة "طور وغير" على تقديم محتوى تدريبي للشباب من خلال مدربين متخصصين يقومون بالشرح مباشرة عبر صفحة وزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك.





تضمن البرنامج تدريب المشاركين على التخطيط الوظيفي، ومقدمة فى كتابة السيرة الذاتية، ومقدمة عن التسوق الاليكتروني، والتسوق الشخصي، ومقدمة فى الذكاء الاصطناعى والعمل الحر؛ والذي يهدف إلي تدريب الشباب، وتنمية مهاراتهم، وبناء قدراتهم واستثمار أوقاتهم بشكل أمثل عن طريق التعلم الذاتي.





وتأتي الحملة ضمن مجموعة البرامج والمشروعات التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة أون لاين وعبر المنصات الاليكترونية المختلفة فى ضوء الاجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، علاوة على كون الحملة تحقق أحد محاور استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى تنمية وصقل مهارات وقدرات الشباب، وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل.





وكانت أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن انطلاق نهائيات برنامج "هاكاثون الشباب العربي" والذى تشارك الوزارة فى تنظيمه.



