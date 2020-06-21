إصابة كاهن بكورونا.. والبابا تواضروس يطمئن على صحته

أعلن القمص أشعيا ميخائيل، راعي كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل للأقباط الأرثوذكس بمنطقة الظاهر، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).





وأوضح في تدوينة اليوم الأحد، على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه شعر بظهور أعراض كورونا، نتيجة ارتفاع في درجة حرارة الجسم، فذهب إلى مستشفى أم النور، وبدورها وقعت الكشف عليه، حيث تبين إصابته بالفيروس، فتم عزله في المستشفى ذاتها.





فيما أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، برقية للإطمئنان على صحة الكاهن المصاب بكورونا.





وقال البابا: إن المسيح الطبيب الحقيقي يمد الشفاء لقدسك، ويرفع أي مرض ويعطيك تمام الصحة والعافية ونصلي من اجلك لتقوم بكل سلامة.





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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14327 حالة حتى الأمس.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 15779 حالة، من ضمنهم الـ 14327 متعافيًا.





تسجيل 1547 حالة جديدة

وأضاف أنه تم تسجيل 1547 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع: المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



