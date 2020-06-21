وفاة أحمد راضي نجم العراق السابق بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد العراقي صباح اليوم الاحد وفاة أسطورة كرة القدم العراقية السابق أحمد راضي متأثراً بإصابته بـ فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعد عدة أيام من المعاناة.





وكشفت وزارة الصحة في بيان رسمي، مقتضب، عبر المتحدث الرسمي لها، سيف البدر، صباح اليوم الأحد، أن أحمد راضي (56 سنة) قد وافته المنية نتيجة فيروس كورونا المستجد.





وقال المتحدث الرسمي في كلمات قليلة: توفي اللاعب السابق أحمد راضي.





كان أحمد راضي قد ظهرت في الأسبوع الماضي أعراض كوفيد 19، من ارتفاع في درجة الحرارة بشكل مفاجيء وضعف حاد في جسده، ونقل إلى المستشفى وخضع لفحوصات أظهرت إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وتدهورت الحالة الصحية للأسطورة السابق، الذي كان يشغل منصب عضو في مجلس النواب العراقي في دورته السابقة، الخميس بعد ساعات على خروجه من المستشفى، ما دفع الطبيب المشرف على علاجه لنقله مرة ثانية إلى مستشفى النعمان في بغداد.





وكان راضي يستعد اليوم الأحد للسفر إلى عمان، حيث تستقر عائلته وليستكمل علاجه بالعاصمة الأردنية.





وفي أخر تصريحاته السبت، قال راضي عبر تسجيل فيديو: كنت أعاني من مشكلة في النوم، واليوم استطعت أن أنام، أشعر في بعض الأحيان بصعوبة بالتنفس وهذا أمر طبيعي.





وتأتي وفاة أحمد راضي بعد أسابيع قليلة على وفاة اللاعب الدولي السابق علي هادي، أثر إصابته بالفيروس.





مسيرة رائعة لنجم عراقي كبير





ولد أحمد راضي في 21 أبريل 1964، وبرزت موهبته في سن مبكرة وتألق مع ناديي الرشيد والزوراء.





واصل تألقه مع المنتخب العراقي الأول في الثمانينيات والتسعينيات حيث قاد (أسود الرافدين) إلى نهائيات مونديال المكسيك 1986، الوحيد الذي شارك فيه المنتخب العراقي، حيث نجح بتسجيل الهدف الوحيد لبلاده في كأس العالم في مرمى بلجيكا.





كما أحرز بطولة كأس الخليج في 1984 و1988 عندما نال جائزة أفضل لاعب في القارة الآسيوية.





وفي الألفية الثالثة دخل أحمد راضي مجال السياسة، وأصبح عضوا في مجلس النواب العراقي وعضو لجنة الشباب والرياضة في المجلس.



