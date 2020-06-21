الطالع الفلكي الأحد 21/6/2020..ضَوْء مُسْتَمِر!





*يُولد الهلال الجديد فى الثّامنة و21 دقيقة صباحاً، القمر فى السّرطان.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجَوْزَاء.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يُونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الدّبْرَان من 20 يونيو - 2 يوليو.





اليوم 14 بَؤونَة قبطى ، 21 حُزَيْرَان رُومى ، 29 شوّال ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - مَكُنْتِشْ أعرف إنّ تأسيرك كبيرعليهم للدّرَجَادى.(سهير البابل من مسرحيّة مدرسة المُشاغبين-1973)





*القمر فى السّرطان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الشّمس تنتقل للسّرطان - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

إنتقلت بمشيئة الله تَعَالى الشّمس من برج الجَوْزَاء لبرج السّرطان فى الحادية عشرة و43 دقيقة ليلة أمس السبت ، وسوف تبقى فيه لتُغادره للأسد فى العاشرة و36 دقيقة صباح 22 يوليو ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى السّرطان.(تنتقل للأسد فى 22 يوليو)

(عطارد) ----- فى السّرطان.(ينتقل للأسد فى 5 أغسطس)

(الزّهرة) ----- فى الجَوْزَاء. (تنتقل للسّرطان فى 7 أغسطس)

(القمر) ------ فى السّرطان.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الحُوت.(ينتقل للحَمَلْ فى 28 يونيو)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 17 ديسمبر 2020)

(المُشترى) ---- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 19 ديسمبر 2020)









اليوم بمشيئة الله تَعَالى يكون الإنقلاب الصيفى وفيه يكون أطول نهار وأقصرليل فى نصف الكرة الشمالى ويكون الإنقلاب الشتوى أقصر نهار وأطول ليل فى نصف الكرة الجنوبى ، الإنقلاب الصيفى يُسمّى سمرسولستك وكلمة سولستك لاتينية من مقطعين ، سول/الشمس ، ستك/متوقفة ، وتعنى الشمس توقفت فى كبد السماء أو الشمس التى لا تغيب ، على ذلك يمكن توقّع أن مواليد اليوم لهم نصيب من الشهرة والأضواء ، تأثيرهم يمتد لأطول فترة زمنية مُمكنة ، حياتهم ثرية ومُؤثرة على أكبر قدر مُمكن من الناس.





فى الثقافة السّلتيّة الأيرلنديّة القديمة يتم الإحتفال بثمانية إحتفالات على مدار العام....

1-من 19 إلى 22 مارس: أوستارا- إحتفال بالإعتدال الربيعى

2-من 19 إلى 22 يونيو: ليثا- إحتفال بالإنقلاب الصيفى

3-من 19 إلى 22 سبتمبر: مابون- إحتفال بالإعتدال الخريقى

4-من 19 إلى 22 ديسمبر: يولى - إحتفال بالإنقلاب الشتوى





وأربعة إحتفالات فرعيّة (بيلتان) ، (لوغناساده) ، (سَامْهَايْن/هالووين) ، (إمبولك).





بيلتان الإحتفال الأول بقدوم الصيف الأول من مايو ، والإحتفال الثانى بقرب رحيل الصيف لوغناساده فى الأول من أغسطس ، ليثا كلمة أنجلو سكاسون وهى إسم شهريىْ يونيه وأغسطس/ليثا الصغيرة وليثا الكبيرة فى ثقافتهم ، الإحتفال فى الثقافة الأيرلندية القديمة كان بفرحتهم بحصاد المحصول الزراعى ، كما أن الشمس فى أوج قوتها ترمز لقوّة الإخصاب وإنتاج الثمار ، فى ثقافة قبائل السّيُوكس إحدى قبائل الهنود الحُمر السكان الأصليين لأمريكا الشمالية فاليوم إحتفال بقوّة الفحولة كالشمس فيقوم الرجال ليلة أمس واليوم ليلاً بطلاء أجسادهم بالألوان الأحمر والأصفر والرقص فى دوائر حول النار ، كما أنه أفضل وقت فى ثقافتهم لإلتهام العسل الذى يحمل لون الشمس/الصيف وفيه تتكاثف طاقة العسل المفيدة لأقصى حد مُمكن لتكون مفيدة لمن يأكله ، فى ثقافة الهنود فاليوم مُناسب لعقد زيجة أو شراكة تجارية أو إفتتاح مشروع تجارى، إطلاق منتج تجارى للأسواق ،العثور على مفقود مع الأمل فى أن تستمر الزيجة أو المشروع أو المنتج بنجاح لأطول فترة زمنية مُمكنة ، أما اليوم فى الثقافة المصرية القديمة فهو يوم الصقر حُورس فضوء الشمس مُستمر لأطول فترة زمنية على مدار السنة ليُساعدك على تحديد هدفك أو كشف عيوبك أو أعداءك المُختفين ، بمشيئة الله تعَالى.





خلال حلول الشمس فى بُرج السرطان فهو وقت لمقابلة من أساء إليك بالغفران ، صِلَة الرّحم خصوصاً لإناث الأسرة المُعبّرات عن الأمومة وتقديم المُساعدات للمُحتاجين والفقراء وذوى الإحتياجات الخاصة ، كما أنه وقت ملائم للعناية بالحيوانات خصوصاً بالخيول لمن يهتم بالفروسيّة.





*مَوْلُود اليوم الفنّان

عبد الحليم حافظ رَحِمَه الله ، بمناسبة ذكرى ميلاده فهذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم عبد الحليم على شبانة والشهرة عبد الحليم حافظ ، مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر ، من مصادفاته خضوعه لـ 61 عملية جراحية ووفاته بعمر 47 سنة ، كما أن وفاة حبيبته سعاد حسنى كان فى يوم ذكرى ميلاده 21 يونيو،لا تَبْخَل عليه ولا عليها بالفاتحة.





(أرقام فوبيناكى/متتالية عددية)،(شارع المال)،(حماية قصوى)، (ناطحة سحاب) ،(روح مراهق)،(قطار سريع)،(مُحطّم الأغلال/القيود)،(عيون حائرة)،(نبع الحب)،(موتور الأضواء)، (عملية جراحية)،(خلاف/ شجار)،(فشل كلوى)، (أبيض وأسود).

*قرينتُه الفلكيّة

الفنانة نيرمين الفقى فكل عام وهى بألف خير، إحتفالاً بها فهذه هى الأسماء المُساوية لإسم نيرمين الفقى ، مع التنبيه أنها لاتعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.

(وسائل إعلام/ميديا)،(ضوء القمر)،(محبُوب جداً)،(إيريك كلابتون)،(قوة الحياة)،(كاتب أغانى).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: فرصة عمل تعنى باب خير لك ولمجموعة من الناس وعوائلهم،هذا يعنى أن تتحلّ بالصبر وطول البال مع شخص غشيم أخطأ لكنّ لديه أسرة يقوم بإعالتها.





برج الثور: مشاكلك العاطفيّة فى طريقها للحلّ بمشيئة الله تَعَالى إن كنت من أنصار الكلمة الطيبة وباقات الزّهور.

برج الجوزاء: إستعادتك لأمل مفقود لوظيفة أو صفقة أو أموال فقدت الأمل فيها مرتفعة، بادربقرع الباب من جديد على الآمال المفقودة إن كانت الإشارات إيجابيّة.





برج السّرطان: أحد الأيام التى يكون الخط البيانى لك بدنياً ونفسياً فى الإرتفاع ، وظف نشاطك لإنهاء أكبر جزء من الأعمال التى تجدها ثقيلة فى الأيام العادية.





برج الأسد: لاتستخف بشخص متواضع صغير الشأن، مُمِلّ أو ثقيل الظل ، ربّما قام بمساعدتك يوماً ما فى وقت يتخلى فيه عنك الأصدقاء.





برج العذراء : أفكارك المبتكرة قد تتحقّق إن كانت قابلة للتطبيق وليست خياليّة، لتجد مصدراً لدخل إضافى عن طريق هوايتك بمشيئة الله تَعَالى.





برج الميزان : خذ وقتك الكافى لفحص أيّة أوراق أو صفقة قبل قبولها، التأجيل أفضل من التسرع فى أمور ليست مستعجلة إلا من وجهة نظر المستفيد فقط.





برج العقرب: رغبة فى رعاية من حولك كالفقراء والأيتام مرتفعة، لا تنسَ توفير تلك الرعاية لشيوخ عائلتك وأقاربك فالأقربون أولى بالمعروف.





برج القوس: تجنّب المناقشات العقيمة التى ليس لها أى داعى سوى تكوين المشاحنات والضغائن، لتقل خيراً أو لتسكت.





برج الجدى: نجاحك فى عملك يعنى تصفيتك لديون ومشاكل أسرتك الماليّة، عملك هو صمام الأمن والتأمين المالي لأسرتك فاهتمّ بلقمة عيشك.





برج الدّلو: مشكلتك قد تجد طريقها للحلّ إن قرّرت الإستماع لنُصح النّاصحين، ثقل الظل لأحدهم على قلبك لايعنى أن تهمل كلامه الثمين.





برج الحوت: لاتكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ،بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها أنّها قديمة لاتتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.



