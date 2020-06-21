إسبانيا تُعيد فتح حدودها مع انتهاء حالة الطوارئ لمكافحة كورونا

الأحد 21/يونيو/2020 - 12:37 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
وصل الركاب الذين يرتدون الأقنعة وحقائب السفر بعجلات إلى مطار مدريد الرئيسي في إسبانيا، اليوم الأحد، حيث فتحت إسبانيا حدودها على معظم الدول الأوروبية وأنهت حالة الطوارئ المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وسمحت السلطات للإسبان بالتنقل بحرية في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من اليوم الأحد، وكان من المتوقع أن يزور العديد من الأصدقاء والأقارب والمنازل الثانية في مناطق أخرى. منذ 14 مارس، كان على الناس البقاء في مقاطعاتهم، كما أوردت وكالة "رويترز".

أصبحت حدود إسبانيا مفتوحة الآن لجميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء البرتغال، بالإضافة إلى أعضاء منطقة شنجن خارج الكتلة وبريطانيا في دفعة مطلوبة بشدة لصناعة السياحة في البلاد التي تمثل أكثر من 12٪ من الاقتصاد.

وقالت إسبانيا يوم السبت، إنه سيتم السماح للسائحين البريطانيين بالدخول دون الحاجة الى الحجر الصحى رغم أنهم سيظلون فى حالة عزل لمدة 14 يوما عند عودتهم.

في مطار أدولفو سواريز-باراخاس الدولي بمدريد، كان هناك شعور ملموس بالراحة للركاب، الذين كان الكثير منهم يقومون برحلات لرؤية أحبائهم بعد أشهر على حدة.

وقال ألبرتو بوس، الذي كان في طريقه إلى ميلانو: "وضعي معقد بعض الشيء لأن زوجتي تعيش في إيطاليا وأعيش في إسبانيا، لذا لم نر بعضنا البعض منذ أربعة أشهر".

سيتم قياس درجة حرارة جميع الركاب القادمين، وتقديم معلومات حول المكان الذي أتوا منه، وتوفير مكانهم في إسبانيا في حالة الحاجة إلى تعقبهم.

سيتم إعادة فتح حدود إسبانيا مع البرتغال المجاورة في 1 يوليو.

وقالت السائحة الإيطالية، مارتينا، التي كانت من بين أول من وصل إلى إسبانيا على متن رحلة جوية من بيرغامو: "إنه أمر غريب للغاية لأننا لم نعتاد على السفر بعد الآن".

تأكدت الملصقات الموجودة على أرضية صالة الوصول من امتثال أولئك الذين ينتظرون الركاب لتنفيذ التباعد الاجتماعي.

وقال وزير الخارجية، ارانشا جونزاليس لايا، لـ"بي بي سي نيوز" يوم السبت: "سوف نسمح للزوار البريطانيين بدخول إسبانيا تمامًا مثل بقية دول الاتحاد الأوروبي أو منطقة شنجن اعتبارًا من 21 يونيو بحرية ودون الحاجة إلى الحجر الصحي".

لكن إجراءات الحجر الصحي الخاصة ببريطانيا، والتي تتطلب فترة من العزلة الذاتية لمدة أسبوعين لمعظم الأشخاص الذين يدخلون البلاد، قد تؤدي إلى إبعاد المسافرين المحتملين. ومن المقرر أن تراجع بريطانيا قاعدة الحجر الصحي في 29 يونيو، بعد ثلاثة أسابيع من إدخالها.

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