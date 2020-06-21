صور صور محافظ الجيزة يخضع لكشف الحرارة خلال تفقد لجان الثانوية العامة الأحد 21/يونيو/2020 - 12:46 م محافظ الجيزة تصوير: عبدالحافظ حمدي Advertisements محافظ الجيزة يخضع لكشف الحرارة خلال تفقد لجان الثانوية العامة محافظ الجيزة يخضع لكشف الحرارة خلال تفقد لجان الثانوية العامة محافظ الجيزة يخضع لكشف الحرارة خلال تفقد لجان الثانوية العامة محافظ الجيزة يخضع لكشف الحرارة خلال تفقد لجان الثانوية العامة محافظ الجيزة يخضع لكشف الحرارة خلال تفقد لجان الثانوية العامة شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا بداية الفحص الكلمات المفتاحية محافظ الجيزة لجان الثانوية العامة الفجر الثانوية العامة وكورونا الثانوية العامة أخبار تهمك عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وفاة الفنانة رجاء الجداوي منذ حوالي 11 ساعة بيراميدز ينقذ نجم الأهلي من المذبحة منذ 38 دقيقة عاجل ..بأوامر من"السيسي" بشري سارة للعائدين من ليبيا منذ أقل من ساعة عاجل.. اكتشاف علمي بجامعة القاهرة بشأن فيروس كورونا منذ ساعتين و 5 دقيقة بلاغ للنائب العام ضد فتاة أساءت للرئيس والجيش منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو) منذ حوالي 17 ساعة أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء منذ حوالي 17 ساعة عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل منذ يوم فايلر يضع الشرط الوحيد للاستمرار مع الأهلي في الموسم الجديد منذ حوالي 3 ساعات قلق في ليفربول بسبب موقف ساديو ماني منذ نصف ساعة تداول إجابات اللغة العربية للثانوية العامة على "واتس آب" منذ ساعتين و 39 دقيقة عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري منذ حوالي 13 ساعة مراقبة مخالطة لمصاب بـ"كورونا" تتسبب في مشاجرة أمام مدرسة المنيرة.. وأولياء الأمور يعتدون عليها منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا منذ أقل من ساعتين أسامة جلال يحسم موقفه من مفاوضات الزمالك منذ ساعة و 7 دقيقة هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة منذ يوم موضوعات متعلقة رئيسة مدينة الحامول تتفقد محيط لجان الثانوية العامة إنفوجرافيك| "الامتحانات على الأبواب".. "الجيزة" تتأهب لـ الثانوية العامة في زمن كورونا (اعرف الخطوات) استعدادات كبيرة لامتحانات الثانوية العامة.. اعرف التفاصيل محافظ الدقهلية يشرف على دخول طلاب الثانوية العامة لجان الامتحان (صور) شاهد.. رئيس الوزراء يتفقد لجان الثانوية العامة بالقاهرة محافظ بورسعيد يخضع للإجراءات الاحترازية أمام لجان الثانوية العامة (صور)