طبيب الأهلي يعقد جلسة خاصة مع اللاعبين في التتش

الأحد 21/يونيو/2020 - 12:43 م
بوابة الفجر
محمد الصو
عقد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع اللاعبين اليوم الأحد، قل استئناف النشاط الرياضي.

وجاء اجتماع طبيب الفريق مع اللاعبين على هامش الخضوع لمسحة تحاليل كورونا، من أجل إطلاعهم على البروتوكول الخاص بالإجراءات الاحترازية الفترة المقبلة.

وشدد طبيب الأهلي، على ضرورة الالتزام بكل ما جاء في بروتوكول الإجراءات الاحترازية، وحسب تعليمات وزارة الصحة لعبور تلك الأزمة بسلامة.

وتوافد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل على مقر النادي بالجزيرة، من أجل الخضوع للمسحة الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن عودة التدريبات الجماعية للفريق بنهاية الشهر الجاري، على أن يتم استئناف مسابقة الدوري بنهاية الشهر المقبل.

وتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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