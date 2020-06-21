وزير: بريطانيا ستحدد خططها لتخفيف الإغلاق لفيروس كورونا هذا الأسبوع

ستحدد المملكة المتحدة خططها لتخفيف إغلاق فيروس كورونا المستجد هذا الأسبوع، ومن المحتمل أن تخفف قاعدة مترين على التباعد الاجتماعي، مما يسمح بإعادة فتح العديد من الشركات في أوائل يوليو، حسبما كشف وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الأحد.





وقال "هانكوك" لـ"بي بي سي": "نحن على وشك رؤية خطوة أخرى في الخطة. سنعلن هذا الأسبوع عن مزيد من التفاصيل حول الإجراءات التي يمكننا اتخاذها للتخفيف من بعض إجراءات الإغلاق الوطنية في بداية يوليو، بما في ذلك في 4 يوليو"، كما أوردت وكالة "رويترز".





وردًا على سؤال حول ما إذا كان سيتم تعديل قاعدة المترين في الخطط التي سيتم الإعلان عنها هذا الأسبوع، أضاف: "آمل بشدة أن نتمكن من ذلك".





وأوضح، أن هناك إجراءات تخفيف للسماح للأشخاص بأن يكونوا أقرب من مترين مع الحد من خطر انتشار فيروس كورونا، وأنهم سيضعون تفاصيل حول كيفية امتثال الشركات.





كما قال، إنه من الممكن أن يضطر الناس إلى تسجيل تفاصيلهم قبل الذهاب إلى حانة أو مطعم، مضيفًا: "بالتأكيد لن أستبعد ذلك".





وأردف: "أن المقترحات التي سنقدمها هي كيف يمكنك تقليل المترين بأمان ونوع من التخفيفات التي تحدثنا عنها".





واستطرد: "أواجه مشاكل مع قاعدة مترين بالطبع، في النهاية هناك مشاكل مع حقيقة أن هناك فيروس وتحديا للبلاد، بالنسبة لجميع البلدان هو كيفية الحصول على أكبر قدر ممكن من الحياة الطبيعية مرة أخرى."





ولم يستبعد أن يضطر الناس للتسجيل قبل الذهاب إلى حانة.





وقال العديد من أصحاب العمل، خاصة في قطاعي الضيافة والترفيه، إن القاعدة التي يجب أن يبقى الناس على بعد مترين منها ستمنعهم من العمل مع رفع إجراءات الإغلاق.



