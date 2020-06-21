كلمة نارية للقاضي قبل النطق بالحكم على متهمي "جبهة النصرة"

الأحد 21/يونيو/2020 - 12:35 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، بمعاقبة 13 مُتهمًا بالسجن المؤبد، والسجن المشدد 15 سنة لثلاث متهمين، وذلك في الفضية المعروفة إعلاميًا بـ"جبهة النصرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

حيث عاقبت المحكمة كل من:"محمود كامل ومصطفى كمال ومحمود صلاح ومحمد أحمد عباس وطارق علي وميسرة أحمد وعطية محمد شبل ومسعد البلقيني وياسر إسماعيل ومحمد فوزي ويوسف أحمد ومحمد عبد العزيزو محمد أحمد السيد " بالسجن المؤبد، وعاقبت كل محمد علي ومحمد السيد وحسن محمد حسن بالمشدد 15 سنة.

وقضت المحكمة باعتبار الجماعة محل القضية من الكيانات ارهابية، واعتبار المتهمين إرهابيين عملًا بقرار بقانون 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم كيانات الإرهابية، وتغريم المتهمين متضامنين مبلغ 3 ملايين جنيه.

وأمرت المحكمة بوضع محوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ منتاريخ انقضاء العقوبة، ومصادرة جميع اللمضبوطات، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف.

وبدأ القاضي كلمته بتلاوة الآية الكريمة:" وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ"، وتواصلت الكلمة بالقول:"إن سفينة مصر الآن تشبه سفينة نوح عليه السلام إذ أبت ان تحمل فيها من كانت سقياته من عمل غير صالح او كان نبتا للحرام وطعمه للهلاك"..

وتواصلت الكلمة بالقول:" إن التمائم الحافظة لمصر هى تلك اللحمة التى تصنعها المؤئن للشهادتين وترنمها الكنائس بتغريدات السلام والإنسانية، وقد انكسرت على صخرة وحدتها سهام النماردة على مر التاريخ فتخطف لحومها الطير الجائع تتطهيرا لأرض مص الطاهرة".

وأضافت الكلمة:"إن الجماعات الإرهابية بمختلف مسمياتها وأنواعها بدء من القاعدة وأنصار بيت المقدس وتنظم داعش الإرهابى ولا أقول تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم جبهة النصرة تحمل عوامل انهيارها من داخلها بفضل من الله وجهود رجال مصر من الجيش والشرطة الذين يدافعون عنها بارواحهم ودمائهم".

وتواصل نص الكلمة بالقول:"وأشير إلى أن تنظيم جبهة النصرة والتى التى ينتمى إليها المتهمون الماثلون قد خرجت من رحم تنظيم القاعدة، بعد ان قويت شوكتهم أنكر مؤسسيها بيعتهم لتنظيم داعش الإرهابى واعتبروا انفسهم احدى فيالق تنظيم القاعدة وفى عام 2016 غيرت اسمها إلى جبهة الشام، ثم اعلنت انفصالها عن تنظيم القاعدة".

وتواصلت الكلمة مُتحدثةً عن المتهمين وقالت عنهم:"قد ارتكبوا من الجرائم والأفعال ما يشيب لها الولدان، حتى أصبحوا مجرمي حرب، وقد تأكدت للمحكمة بشاعة أفعالهم وجُرمهم الشنيع من خلال ما شاهدته في تلك الاسطوانات المدمجة والأوراق المضبوطة لدى المتهمين".

وتابعت المحكمة كلمتها بالقول:"ولذلك فإن المحكمة توجه رسائل في كلمات لهؤلاء المتهمين وتنظيم جبهة النصرة وتلك الجماعات الإرهابية بأثرها:

أولًا: إنكم أصحاب حجة واهية، وإن أفكاركم ماهي إلا سفاهات شيطانية تقودكم إلى الهلاك وسوء العاقبة، يوم أن سلطتكم على أعظم بنيان على وجه الأرض – بنيان الله- ألا وهو الإنسان.

ثانيًا: إن دعوتكم وأفكاركم وعقيدتكم وعقولكم الخربة ماهي إلا دعوة الجاهلية والجهالة والبغي، وإنا على سنة ديننا ووطنية قلوبنا وبأرضنا مستمسكون.

ثالثًا: إن مصر لن يجدب واديها، ومعاذ الله أن يكون وفينا الشهداء حصونًا شامخة ودروعًا واقية وبحور عطاءٍ، ولاينجو فراعنة الغدر من الغرق فيها، حفظ الله مصر لعة آمنة مطمئنة تتوشح بالسلامة والسلام.

واختتم القاضي كلمته بالقول:"حفظ الله مصر يغمرها العدل والوئام، حفظ الله مصر يسودها الأمن والأمان، حفظ الله مصر وحفظ رجالها وأبنائها المخلصين والقائمين عليها، عاشت مصر وسلمن بروح عزتا ورضى الله عن شهدائنا الأبرار".





شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حوادث جبهة النصرة اﻻرهاب

أخبار تهمك

عاجل.. اكتشاف علمي بجامعة القاهرة بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين

عاجل ..بأوامر من"السيسي" بشري سارة للعائدين من ليبيا

منذ أقل من ساعة

بلاغ للنائب العام ضد فتاة أساءت للرئيس والجيش

منذ حوالي 6 ساعات

أسامة جلال يحسم موقفه من مفاوضات الزمالك

منذ ساعة

بيراميدز ينقذ نجم الأهلي من المذبحة

منذ 35 دقيقة

فايلر يضع الشرط الوحيد للاستمرار مع الأهلي في الموسم الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

منذ حوالي 17 ساعة

من سيتصدر الدوري الإسباني في حالة فوز ريال مدريد على ريال سوسيداد؟

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

منذ حوالي 13 ساعة

مراقبة مخالطة لمصاب بـ"كورونا" تتسبب في مشاجرة أمام مدرسة المنيرة.. وأولياء الأمور يعتدون عليها

منذ حوالي 3 ساعات

تداول إجابات اللغة العربية للثانوية العامة على "واتس آب"

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ ساعة و نصف

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ يوم

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وفاة الفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 11 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:33 ص

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

بيراميدز ينقذ نجم الأهلي من المذبحة

12:32 م

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

08:22 م

عاجل.. اكتشاف علمي بجامعة القاهرة بشأن فيروس كورونا

11:04 ص

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

12:12 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: أصل الإبداع فكرة؟ فهل يُعد اقتباسها سطواً؟