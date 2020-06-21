بالبكيني.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

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شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها بمجموعة صور جديدة لها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات

الشهير "انستجرام" .



وظهرت رانيا بالصور مرتديه قبعة ومايوه أبيض ،وتفاعل الكثير مع الصورة وعلق أحد المتابعين قائلا : قمر يا رانيا.



يذكر أن أخر أعمال رانيا يوسف في الدراما التلفزيونية مسلسل "مملكة إبليس" من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وشاركها البطولة عدد من الفنانين بينهم غادة عادل، أحمد داود، صبري فواز، سلوى خطاب، إيمان العاصي وأسماء جلال