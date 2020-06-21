ضبط 5 قضايا تهريب.. وتنفيذ 155 حكمًا قضائيًا متنوعًا

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاتها التي أسفرت خلال 24 ساعة ،عن ضبط 5 قضايا تهريب، وتنفيذ 155 حكما قضائيا متنوعت.





ونجحت الحملات بمجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، في ضبط (5) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – معدات مستعملة) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى أكثر من (700 ألف جنيه).





وتمكنت فى مجال الأمن العام، من ضبط (24) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى).





بينما فى مجال ضبط المخالفات المرورية، أسفرت الحملات عن ضبط (630) مخالفة مرورية متنوعة، وبخصوص مجال تنفيذ الأحكام، واستطاعت تنفيذ (115) حكما قضائيا.





جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ كافة.



