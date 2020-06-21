الأهلي يقترب من تجديد عقد مروان محسن

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:30 م
مروان محسن
مروان محسن
حسام مجدي
اقترب النادي الأهلي بشكل كبير من تجديد عقد واحد من نجوم الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وينوي مسئولو القلعة الحمراء منذ فترة تجديد عقد مروان محسن مهاجم الفريق لمدة موسمين قادمين وزيادة راتبه قليلا مع الفريق.

وجاء قرار الأهلي بتجديد عقد مروان محسن بناءا على طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر والذي أكد أنه في حاجة لخدمات اللاعب في الفريق بالموسم القادم.

وينتظر المارد الأحمر عودة التدريبات الجماعية من جديد خلال الأيام القليلة القادمة ليتم الاجتماع مع مروان محسن وتجديد عقده ليتم بعد ذلك الإعلان الرسمي.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد أعلن رسميا منذ فترة عودة التدريبات الجماعية لفرق الدوري المصري الممتاز بداية من يوم 25 يونيو الجاري.

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