هاني رمزي يتلقى هذه الهدية من أحد متابعيه

الأحد 21/يونيو/2020 - 12:22 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شارك الفنان هاني رمزي جمهوره بصورة تلقاها من أحدث متابعيه وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" ، وعلق علي الصورة قائلا : إهداء من الفنان الكيركاتير رشدي طاهر .

وفي سياق آخر، يستعد الفنان هاني رمزي لتصوير فيلمه الجديد "الباب يفوت جمل"، ومن المفترض أن يبدأ تصويره خلال الأيام المقبلة،والفيلم ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية ،وهو من تأليف سامح سر الختم، إخراج احمد البدري، ومن المرتقب الإعلان عن باقى الأبطال المشاركين فيه قريبًا.

ويشهد فيلم"الباب يفوت جمل" عودة الفنان هاني رمزي للسينما بعد غياب عامين منذ تقديمه آخر أعماله فيلم "قسطي بيوجعني"، والفيلم من تأليف فادى أبو السعود،و إخراج إيهاب لمعي،بطولة مايا نصري،حسن حسني، مصطفى أبو سريع، ودارت أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يعانيه من مشاكل مع جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها وتدور بينهما قصة حب.
هاني رمزي يتلقى هذه الهدية من أحد متابعيه
هاني رمزي يتلقى هذه الهدية من أحد متابعيه

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