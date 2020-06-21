مفاجأة.. سر طلب فايلر بعودة أكرم توفيق

طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي من إدارة النادي عودة أكرم توفيق لاعب وسط الفريق والمعار إلى نادي الجونة مرة أخرى.





وتنتهي إعارة أكرم توفيق مع نادي الجونة بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي وكانت العديد من الأندية طلبت استعارته في الفترة الأخيرة من بينهم الجونة نفسه.





ولكن أبلغ مسئولو القلعة الحمراء إدارة الجونة أن اكرم توفيق سيعود إلى الفريق مرة أخرى عقب انتهاء إعارته بنهاية الموسم ولن يتم تجديد إعارته أو بيعه.





وجاء قرار فايلر بعودة أكرم توفيق لصفوف الأحمر في نهاية الموسم الحالي لأنه يخطط لتجربته في مركز جديد وهو مركز الظهير الأيمن بدلا من أحمد فتحي.





يذكر أن أحمد فتحي كان قد رحل عن صفوف النادي الأهلي في الفترة الماضية بشكل رسمي وانضم إلى صفوف نادي بيراميدز ولا يملك الأحمر حاليا إلا محمد هاني في الجبهة اليمنى.



