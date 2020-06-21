زينة: "أصيف ربع ساعة بس ياحاجة"

الأحد 21/يونيو/2020 - 12:20 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
أعربت الفنانة زينة عن اشتياقها الشديد للذهاب لقضاء إجازتها الصيفية في أحد الشواطئ، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت زينة مجموعة من الصور الأرشيفية لها، وعلقت عليها قائلة :"أصيف بس ربع ساعة يا حاجة، كنا في نعمة كبيرة، ودلوقتي برده في نعمة الحمد لله".


وفي سياق آخر، خاضت زينة السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل "جمع سالم"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إيمان الحداد، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ناير، بطولة دلال عبدالعزيز، محمد علاء، ميدو عادل، هاجر الشرنوبي، ملك قورة، محمد شاهين، عادل عبدالرازق، أحمد صيام، سلوى خطاب، أيمن عزب، سامح السريطي.

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