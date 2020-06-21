أستاذ بجامعة ألمانية يكشف مفاجأة عن وجود كورونا في المياه

الأحد 21/يونيو/2020 - 12:19 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
رقية جمال
قال الدكتور هاني سويلم، مدير قسم الهندسة المائية بجامعة أخن الألمانية: إن فيروس كورونا حرك جميع الباحثين في جميع المجالات، وليس في مجال الطب والبحث عن العلاج فقط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أنه متخصص في مجال المياه، وتم اكتشاف وجود فيروس كورونا بمياه الصرف الصحي في اماكن مختلفة لكنة ليس حي.

وتابع أنه لو كان الفيروس حي لكان يمثل خطورة، وكان سيتم انتقاله لأشياء أخرى، مقترحًا على الحكومة المصرية تحليل مياه الصرف الصحي من كل بناية للتعرف على نسبة تواجد كورونا بشكل دقيق ومبكر قبل إجراء التحاليل بمبالغ كبيرة.

خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14327 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 15779 حالة، من ضمنهم الـ 14327 متعافيًا.

تسجيل 1547 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس ووفاة 89 

وأضاف أنه تم تسجيل 1547 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

المحافظات التي سجلت أعلى وأقل معدل إصابات بفيروس كورونا

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 53758 و2106 حالة وفاة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 53758 حالة من ضمنهم 14327 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2106 حالة وفاة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا علاج كورونا انتشار كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ ساعة و نصف

بيراميدز ينقذ نجم الأهلي من المذبحة

منذ نصف ساعة

أسامة جلال يحسم موقفه من مفاوضات الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

منذ حوالي 13 ساعة

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

تداول إجابات اللغة العربية للثانوية العامة على "واتس آب"

منذ ساعتين و 33 دقيقة

فايلر يضع الشرط الوحيد للاستمرار مع الأهلي في الموسم الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وفاة الفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. اكتشاف علمي بجامعة القاهرة بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين

من سيتصدر الدوري الإسباني في حالة فوز ريال مدريد على ريال سوسيداد؟

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ يوم

مراقبة مخالطة لمصاب بـ"كورونا" تتسبب في مشاجرة أمام مدرسة المنيرة.. وأولياء الأمور يعتدون عليها

منذ حوالي 3 ساعات

بلاغ للنائب العام ضد فتاة أساءت للرئيس والجيش

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين (فيديو)

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:33 ص

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

بيراميدز ينقذ نجم الأهلي من المذبحة

12:32 م

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

08:22 م

عاجل.. اكتشاف علمي بجامعة القاهرة بشأن فيروس كورونا

11:04 ص

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

12:12 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: أصل الإبداع فكرة؟ فهل يُعد اقتباسها سطواً؟