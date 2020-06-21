أستاذ بجامعة ألمانية يكشف مفاجأة عن وجود كورونا في المياه

قال الدكتور هاني سويلم، مدير قسم الهندسة المائية بجامعة أخن الألمانية: إن فيروس كورونا حرك جميع الباحثين في جميع المجالات، وليس في مجال الطب والبحث عن العلاج فقط.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أنه متخصص في مجال المياه، وتم اكتشاف وجود فيروس كورونا بمياه الصرف الصحي في اماكن مختلفة لكنة ليس حي.





وتابع أنه لو كان الفيروس حي لكان يمثل خطورة، وكان سيتم انتقاله لأشياء أخرى، مقترحًا على الحكومة المصرية تحليل مياه الصرف الصحي من كل بناية للتعرف على نسبة تواجد كورونا بشكل دقيق ومبكر قبل إجراء التحاليل بمبالغ كبيرة.





خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14327 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 15779 حالة، من ضمنهم الـ 14327 متعافيًا.





تسجيل 1547 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس ووفاة 89





وأضاف أنه تم تسجيل 1547 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





المحافظات التي سجلت أعلى وأقل معدل إصابات بفيروس كورونا





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 53758 و2106 حالة وفاة



