التحريات تكشف سبب حريق شقة دار السلام ومصرع شخص

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، عدم وجود شبهة جنائية في حريق شب بشقة سكنية في دار السلام، مما أسفر عن مصرع شخص.





وتوصلت التحريات إلى أن ماسا كهربائيا في " تكييف" تسبب في نشوب الحريق.





واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرة الضحية، ولم يشتبهوا في الواقعة جنائيا، وتم إخطار النيابة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.





وعاين رجال المباحث الشقة التي شب بها الحريق، لحصر التلفيات، كما تم مناظرة الجثة، وأخطرت النيابة للتحقيق.





وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى دار السلام مما أسفر عن وفاة شخص، وانتقلت 5 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة عليه.





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





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وفي سياق آخر، ضبطت أجهزة الأمن بالجيزة، بالتنسيق مع محافظة الجيزة، 250 كيلو ذبائح ضأن نافقة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





كان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قد وجه بتشديد الرقابة على الأسواق للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين للحفاظ علي الصحة العامة لهم.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإعدام المضبوطات بناءآ علي قرار النيابة الصادر في هذأ الخصوص.





ضبط مدير ثلاجة مخالفة بالجيزة لحيازته 7.490 طن سلع غذائية





وفي سياق متصل، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.



