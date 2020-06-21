التحريات تكشف سبب حريق شقة دار السلام ومصرع شخص

الأحد 21/يونيو/2020 - 12:17 م
بوابة الفجر
داليا عادل
أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، عدم وجود شبهة جنائية في حريق شب بشقة سكنية في دار السلام، مما أسفر عن مصرع شخص.

وتوصلت التحريات إلى أن ماسا كهربائيا في " تكييف" تسبب في نشوب الحريق. 

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرة الضحية، ولم يشتبهوا في الواقعة جنائيا، وتم إخطار النيابة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

وعاين رجال المباحث الشقة التي شب بها الحريق، لحصر التلفيات، كما تم مناظرة الجثة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى دار السلام مما أسفر عن وفاة شخص، وانتقلت 5 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة عليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا.. ضبط 250 كيلو ذبائح ضأن نافقة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة 

وفي سياق آخر، ضبطت أجهزة الأمن بالجيزة، بالتنسيق مع محافظة الجيزة، 250 كيلو ذبائح ضأن نافقة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. 

كان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قد وجه بتشديد الرقابة على الأسواق للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين للحفاظ علي الصحة العامة لهم. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإعدام المضبوطات بناءآ علي قرار النيابة الصادر في هذأ الخصوص.

ضبط مدير ثلاجة مخالفة بالجيزة لحيازته 7.490 طن سلع غذائية 

وفي سياق متصل، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن ثلاجة بدون ترخيص لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، لحيازته 7.490 طن سلع غذائية عبارة عن مقطعات لحوم، وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شقة دار السلام حوادث حريق

أخبار تهمك

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ ساعة و نصف

تداول إجابات اللغة العربية للثانوية العامة على "واتس آب"

منذ ساعتين و 35 دقيقة

من سيتصدر الدوري الإسباني في حالة فوز ريال مدريد على ريال سوسيداد؟

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ يوم

عاجل ..بأوامر من"السيسي" بشري سارة للعائدين من ليبيا

منذ أقل من ساعة

بلاغ للنائب العام ضد فتاة أساءت للرئيس والجيش

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اكتشاف علمي بجامعة القاهرة بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وفاة الفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 11 ساعة

بيراميدز ينقذ نجم الأهلي من المذبحة

منذ 34 دقيقة

أسامة جلال يحسم موقفه من مفاوضات الزمالك

منذ ساعة

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

منذ حوالي 13 ساعة

مراقبة مخالطة لمصاب بـ"كورونا" تتسبب في مشاجرة أمام مدرسة المنيرة.. وأولياء الأمور يعتدون عليها

منذ حوالي 3 ساعات

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

فايلر يضع الشرط الوحيد للاستمرار مع الأهلي في الموسم الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

بنادق وخرطوش.. حبس ٨ أشخاص لحيازتهم أسلحة في الجيزة

عاجل.. لحظة نشوب حريق داخل محل زيوت في الجيزة (فيديو)

الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق بمخزن زيوت بالبحر الأعظم

ضبط مرتكبي واقعة سرقة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

إحباط ترويج 16 طن عطور محظور تداولها على الأهالي بأكتوبر

إحباط ترويج 5 أطنان لحوم فاسدة ومتعفنة على الأسواق بالوراق

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:33 ص

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

بيراميدز ينقذ نجم الأهلي من المذبحة

12:32 م

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

08:22 م

عاجل.. اكتشاف علمي بجامعة القاهرة بشأن فيروس كورونا

11:04 ص

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

12:12 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: أصل الإبداع فكرة؟ فهل يُعد اقتباسها سطواً؟