يوفنتوس يدرس إقالة ساري.. والبديل مفاجأة

أشارت بعض التقارير الصحفية ، اليوم السبت، عن عودة يوفنتوس للتفكير في بديل لمدربه الحالي ماوريسيو ساري، لقيادة البيانكونيري بدءًا من الموسم المقبل، وذلك بعد الخسارة المدوية التي تعرض لها اليوفي في نهائي كأس إيطاليا أمام نابولي.









وقال موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن مسؤولي يوفنتوس سينتظرون معرفة مصير الفريق في بطولة الكالتشيو، وكذلك موقف ريال مدريد في دوري الأبطال، ومن ثم السير قدما نحو تعين مدرب جديد للسيدة العجوز، وتحوم الشكوك حول الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال.













واضافت الصحيفة ان ريال مدريد مقبل على مواجهة صعبة مباراة في إياب في دور الـ16 أمام مانشستر سيتي، وفي حالة خروجه سيفكر مسؤولو يوفنتوس مجددًا في التعاقد مع زيدان، سواء قرر الريال عدم استمراره، أو قرر هو نفسه الرحيل.



