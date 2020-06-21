صفقة تبادلية تقرب الأهلي من بديل رمضان صبحي

الأحد 21/يونيو/2020 - 12:57 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
الفجر الرياضي
يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لإنهاء ملف التعاقد مع طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب الأهلي، في تلبية طلب الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، وإنخاء الصفقة لصالحه من أجل تدعيم الجبهة الهجومية في ظل احتمالية رحيل رمضان صبحي، عقب انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري.

ويدرس مسؤولو النادي، إدخال أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في صفقة تبادلية مع نادي المقاولون العرب، للحصول على خدمات طاهر محمد طاهر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان الأهلي اتفق مع المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، على التعاقد مع طاهر طاهر سواء للبيع النهائي أو الإعارة، مقابل مبلغ مادي بالإضافة إلى أحد اللاعبين.

ومن المقرر أن يفتح الأهلي مفاوضات مع لاعبه من أجل موافقته على الانتقال إلى ذئاب الجبل لمدة موسم على سبيل الإعارة من أجل إتمام الصفقة.

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