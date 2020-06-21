بيراميدز ينقذ نجم الأهلي من المذبحة

الأحد 21/يونيو/2020 - 12:32 م
الاهلي
الاهلي
ريهام عبد المحسن
كثف نادي بيراميدز من تحركاته في الساعات الأخيرة الماضية لحسم صفقة أحمد الشيخ نجم الأهلي من أجل تدعيم مركز الجناح في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى مسئولو براميدز لحسم صفقة الجناح الأيسر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة في ظل صعوبة استمرار عمر العيوني نجم الفريق بالإضافة إلى عدم وجود جناح أيسر مميز في الفريق وهو ما جعل الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبراميدز يعتمد بشكل أساسي على محمد حمدي الظهير الأيسر في هذا المركز.

ووضع براميدز العديد من الاسماء على طاولة التعاقدات من أجل شغل مركز الجناح الأيسر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على رأسهم أحمد الشيخ نجم الأهلي وتسعى إدارة براميدز في الوقت الحالي لحسم الصفقة.

وأصبحت فرص رحيل أحمد الشيخ عن الأهلي قوية في الفترة المقبلة قوية وذلك في حالة نجاح إدارة القلعة الحمراء في التعاقد مع طاهر محمد طاهر، حيث خاطب مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب مجلس إدارة المقاولون العرب بشكل رسمي من أجل التعاقد معه.

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بيراميدز الاهلي احمد الشيخ

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