نجم اللزمالك يصدم الإدارة بطلب غريب!

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:27 ص
الزمالك
الزمالك
علي خلاف
وضع محمد عنتر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، شروطه من أجل الموافقة على الرحيل وقبول أحد العروض التي وصلته للرحيل عن صفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

وحدد محمد عنتر جناح الزمالك موقفه من رحيله عن صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

ويرفض عنتر أي عرض للإعارة وسيكون رحيله من القلعة البيضاء نهائيًا، رافضا الدخول ضمن أي صفقة تبادلية، حيث تم إبلاغه أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لم يحدد قائمة الراحلين حتى الآن.

الجدير بالذكر أن محمد عنتر استفسر خلال الأيام القليلة الماضية عن موقفه مع الفريق سواء بالاستمرار أو الرحيل، إلا أن إدارة النادي الأبيض أبلغته أن الموقف مازال غامضا والمدير الفني لم يقدم تقريره حتى الآن.

وفي سياق متصل يحرص المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على التواصل مع اللاعبين ومتابعة البرنامج التدريبي المحدد لهم داخل المنازل، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتوقف النشاط الرياضي في مصر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر وإصابة عشرات الآلاف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد عنتر صفقات الزمالك رحيل محمد عنتر الزمالك

أخبار تهمك

نقطة محورية تفصل انتقال طاهر محمد طاهر للأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. اكتشاف علمي بجامعة القاهرة بشأن فيروس كورونا

منذ نصف ساعة

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

مراقبة مخالطة لمصاب بـ"كورونا" تتسبب في مشاجرة أمام مدرسة المنيرة.. وأولياء الأمور يعتدون عليها

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رسالة مهمة من السيسي للقوات الجوية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ يوم

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وفاة الفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يضع الشرط الوحيد للاستمرار مع الأهلي في الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين (فيديو)

منذ يوم

الصحة: تسجيل 1547 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و89 وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بشرى سارة لطلاب الثانوية الأزهرية

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

من سيتصدر الدوري الإسباني في حالة فوز ريال مدريد على ريال سوسيداد؟

منذ حوالي 5 ساعات

بلاغ للنائب العام ضد فتاة أساءت للرئيس والجيش

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

الزمالك يحدد أول الراحلين عن صفوفه

3 لاعبين مرشحين للرحيل عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

المغضوب عليهم في الزمالك.. لاعبون على حافة الرحيل بالميركاتو الصيفي

5 لاعبين مرشحون للرحيل عن الزمالك في الصيف

بالأسماء.. الراحلون والقادمون إلى الزمالك في الميركاتو الصيفي

طارق يحيى: يفجر مفاجأة بشأن قضية نادي القرن الإفريقي

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:04 ص

عاجل.. اكتشاف علمي بجامعة القاهرة بشأن فيروس كورونا

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

08:22 م

فايلر يضع الشرط الوحيد للاستمرار مع الأهلي في الموسم الجديد

09:46 ص

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

12:12 ص

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

07:40 م

مقالات وكتاب

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: المحبة .. فردوس الأرض

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: آبى أحمد.. قنبلة نوبل الموقوتة فى منابع النيل

نصار عبدالله
نصار عبدالله

د. نصار عبدالله يكتب: متى ستنحسر الكورونا؟