نجم اللزمالك يصدم الإدارة بطلب غريب!

وضع محمد عنتر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، شروطه من أجل الموافقة على الرحيل وقبول أحد العروض التي وصلته للرحيل عن صفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.





وحدد محمد عنتر جناح الزمالك موقفه من رحيله عن صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





ويرفض عنتر أي عرض للإعارة وسيكون رحيله من القلعة البيضاء نهائيًا، رافضا الدخول ضمن أي صفقة تبادلية، حيث تم إبلاغه أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لم يحدد قائمة الراحلين حتى الآن.





الجدير بالذكر أن محمد عنتر استفسر خلال الأيام القليلة الماضية عن موقفه مع الفريق سواء بالاستمرار أو الرحيل، إلا أن إدارة النادي الأبيض أبلغته أن الموقف مازال غامضا والمدير الفني لم يقدم تقريره حتى الآن.





وفي سياق متصل يحرص المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على التواصل مع اللاعبين ومتابعة البرنامج التدريبي المحدد لهم داخل المنازل، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتوقف النشاط الرياضي في مصر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر وإصابة عشرات الآلاف.