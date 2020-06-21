مقتل شخص إثر انفجار للغاز في أوكرانيا

أدى انفجار غاز في مبنى سكني متعدد الطوابق في العاصمة الأوكرانية، كييف، إلى مقتل شخص واحد على الأقل، حسبما قال رجال الإنقاذ، اليوم الأحد.





وقالت خدمات الطوارئ الحكومية، في بيان، إن العديد من الأشخاص قد يكونون محاصرين تحت الأنقاض بعد أن تم تدمير أربعة طوابق من المبنى المكون من تسعة طوابق، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأضافت، أن 21 من السكان تم إجلاؤهم من المبنى ولكن لم يتضح على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا بداخله.





جدير بالذكر، أن مجموعة بحث وتنقيب، في مقاطعة لفوف غرب أوكرانيا، أعلنت اليوم الأحد العثور على مخبأ مع وثائق أرشيفية يزيد عمرها عن 70 عاما.





وكشفت المجموعة، أن الوثائق كانت محفوظة في علبتين من المعدن، ومخبأة في الغابة، وتضم العديد من الكتب والمجلات والوثائق العائدة لمنظمة القوميين الأوكرانيين "جيش المتمردين الأوكراني" (OUN-UPA)، وهي منظمة متطرفة محظورة في روسيا، كانت تحت قيادة، ستيبان بانديرا ورومان شوخفيتش.





ويعتقد المختصون أن الوثائق، قد تحتوي على مواد تخص بطل الاتحاد السوفيتي سيدور كوفباك.





وقال أحد المختصين، في تصريحات صحفية نقلتها نقلت قناة TSN: "لم نراجعها بعد بالتفصيل. هذا كنز وطني. ويجب توخي الحذر أثناء العمل مع الوثائق لأن أي تصرف غير صحيح سيعرضها للتلف".





وذكر أحد المختصين، أنه، تم الآن نقل الوثائق إلى متحف التاريخ المحلي في لفوف، وسيتم إرسالها للترميم.