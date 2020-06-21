رئيس حي الدقي يشدد على رفع مستوى النظافة بمحيط لجان الثانوية العامة

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:20 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
أجرى اللواء أحمد عبدالفتاح، رئيس حي الدقي، جولة تفقدية للعديد من المدارس بالحي، للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية، بالتزامن من انطلاق امتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقت صباح اليوم.

وشدد "عبدالفتاح" على رفع مستوى النظافة بمحيط المدارس وإزالة كافة الإشغالات بمحيط اللجان، وفقًا للإجراءات الصحية للحفاظ على صحة الطلبة.

وبدأت لجان الثانوية العامة، استقبال الطلاب اليوم الأحد، حيث فتحت أبوابها من الثامنة صباحًا، لتبدأ الامتحانات في العاشرة، على مستوى الجمهورية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19). 

ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم، تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.

المسافات الآمنة 
وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات عن امتحانات الثانوية العامة: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا. 

وعن موعد دخول الطلاب اللجان، قال الوزير: سيدخل الطلبة لجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد التاسعة، مشيرًا إلى توزيع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحراري والتعقيم، وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي. 

وأوضح أن الوزارة انتهت من تعقيم لجان الثانوية العامة بالكامل، باستخدام 100 مليون منتج لعمليات التعقيم، متقدمًا بالشكر لوزارتي الصحة والداخلية، والمحافظين، لتعاونهم مع التربية والتعليم في عمليات التعقيم.
رئيس حي الدقي يشدد على رفع مستوى النظافة بمحيط لجان الثانوية العامة
رئيس حي الدقي يشدد على رفع مستوى النظافة بمحيط لجان الثانوية العامة
رئيس حي الدقي يشدد على رفع مستوى النظافة بمحيط لجان الثانوية العامة
رئيس حي الدقي يشدد على رفع مستوى النظافة بمحيط لجان الثانوية العامة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لجان الثانوية العامة امتحانات الفجر الدقي الثانوية

أخبار تهمك

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. اكتشاف علمي بجامعة القاهرة بشأن فيروس كورونا

منذ نصف ساعة

من سيتصدر الدوري الإسباني في حالة فوز ريال مدريد على ريال سوسيداد؟

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لطلاب الثانوية الأزهرية

منذ ساعة الا ربع

نقطة محورية تفصل انتقال طاهر محمد طاهر للأهلي

منذ أقل من ساعة

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وفاة الفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 9 ساعات

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

منذ حوالي 16 ساعة

بلاغ للنائب العام ضد فتاة أساءت للرئيس والجيش

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: تسجيل 1547 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و89 وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. رسالة مهمة من السيسي للقوات الجوية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين (فيديو)

منذ يوم

فايلر يضع الشرط الوحيد للاستمرار مع الأهلي في الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ يوم

مراقبة مخالطة لمصاب بـ"كورونا" تتسبب في مشاجرة أمام مدرسة المنيرة.. وأولياء الأمور يعتدون عليها

منذ أقل من ساعتين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:04 ص

عاجل.. اكتشاف علمي بجامعة القاهرة بشأن فيروس كورونا

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

08:22 م

فايلر يضع الشرط الوحيد للاستمرار مع الأهلي في الموسم الجديد

09:46 ص

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

12:12 ص

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

07:40 م

مقالات وكتاب

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: المحبة .. فردوس الأرض

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: آبى أحمد.. قنبلة نوبل الموقوتة فى منابع النيل

نصار عبدالله
نصار عبدالله

د. نصار عبدالله يكتب: متى ستنحسر الكورونا؟