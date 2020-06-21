محافظ الجيزة يتفقد لجان الثانوية العامة بالدقي (صور)

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:15 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي تصوير/ ياسمين عليوة
وصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الآن، إلى مدرسة الأورمان الثانوية البنات بالدقي، لتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة، بمدرسة الأورمان الثانوية بنات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكد "راشد"، أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات الإحترازية، لحماية أبنائنا الطلاب من فيروس كورونا، وتم تنفيذها على أعلى مستوى بالتعاون مع أجهزة الدولة ووزارة التربية والتعليم. 

ورافق اللواء أحمد راشد خلال جولته التفقدية، اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي، وعد من قيادات المحافظة.

وبدأت لجان الثانوية العامة، استقبال الطلاب اليوم الأحد، حيث فتحت أبوابها من الثامنة صباحًا، لتبدأ الامتحانات في العاشرة، على مستوى الجمهورية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19). 

ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم، تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.

المسافات الآمنة 
وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات عن امتحانات الثانوية العامة: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا. 

وعن موعد دخول الطلاب اللجان، قال الوزير: سيدخل الطلبة لجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد التاسعة، مشيرًا إلى توزيع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحراري والتعقيم، وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي. 

وأوضح أن الوزارة انتهت من تعقيم لجان الثانوية العامة بالكامل، باستخدام 100 مليون منتج لعمليات التعقيم، متقدمًا بالشكر لوزارتي الصحة والداخلية، والمحافظين، لتعاونهم مع التربية والتعليم في عمليات التعقيم.
محافظ الجيزة يتفقد لجان الثانوية العامة بالدقي (صور)
محافظ الجيزة يتفقد لجان الثانوية العامة بالدقي (صور)
محافظ الجيزة يتفقد لجان الثانوية العامة بالدقي (صور)
محافظ الجيزة يتفقد لجان الثانوية العامة بالدقي (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظ الجيزة كورونا بوابة الفجر امتحانات الفجر الثانوية العامة

أخبار تهمك

الصحة: تسجيل 1547 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و89 وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يضع الشرط الوحيد للاستمرار مع الأهلي في الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بشرى سارة لطلاب الثانوية الأزهرية

منذ ساعة الا ربع

نقطة محورية تفصل انتقال طاهر محمد طاهر للأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رسالة مهمة من السيسي للقوات الجوية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ يوم

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

منذ حوالي 16 ساعة

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

مراقبة مخالطة لمصاب بـ"كورونا" تتسبب في مشاجرة أمام مدرسة المنيرة.. وأولياء الأمور يعتدون عليها

منذ أقل من ساعتين

بلاغ للنائب العام ضد فتاة أساءت للرئيس والجيش

منذ حوالي 5 ساعات

من سيتصدر الدوري الإسباني في حالة فوز ريال مدريد على ريال سوسيداد؟

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وفاة الفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. اكتشاف علمي بجامعة القاهرة بشأن فيروس كورونا

منذ نصف ساعة

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:04 ص

عاجل.. اكتشاف علمي بجامعة القاهرة بشأن فيروس كورونا

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

08:22 م

فايلر يضع الشرط الوحيد للاستمرار مع الأهلي في الموسم الجديد

09:46 ص

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

12:12 ص

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

07:40 م

مقالات وكتاب

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: آبى أحمد.. قنبلة نوبل الموقوتة فى منابع النيل

نصار عبدالله
نصار عبدالله

د. نصار عبدالله يكتب: متى ستنحسر الكورونا؟

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

"مقال العتيبة".. جدية المفاوضات في زمن الشعارات