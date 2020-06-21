قلق في ليفربول بسبب موقف ساديو ماني

الأحد 21/يونيو/2020 - 12:41 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أشارت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية، اليوم الأحد، الى ازمة كبرى  داخل صفوف ليفربول كان بطلها الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب الفريق. 

حيث قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير لها، أن ماني يثير رعب ليفربول، لأنه لم يوقع حتى الآن على عقد جديد مع النادي الإنجليزي، وتزايدت المخاوف لدى ليفربول من احتمالية رحيل ماني خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل وجود اهتمام من ريال مدريد وباريس سان جيرمان بضمه.

وأضافت الصحيفة أن ماني حصل على عرض التجديد من الريدز منذ 9 أشهر، إلا أنه لم يقدم أي أشارة تدل على رغبته في تمديد مسيرته داخل "أنفيلد"، ويخشى  الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق رحيل اللاعب ، وطلب من ادارة الريز الحصول على إجابة حاسمة من اللاعب حول مستقبله.
 
وذكرت الصحيفة أن ماني سيحصل على 220 ألف إسترليني أسبوعيًا، إذا وافق على عقده الجديد مع ليفربول.

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