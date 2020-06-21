صور صور "زحام وأحضان".. لقطات من أمام لجان الثانوية العامة الأحد 21/يونيو/2020 - 11:09 ص من أمام لجان الثانوية العامة تصوير: عبير أحمد - ياسمين عليوة Advertisements "زحام وأحضان".. لقطات من أمام لجان الثانوية العامة "زحام وأحضان".. لقطات من أمام لجان الثانوية العامة "زحام وأحضان".. لقطات من أمام لجان الثانوية العامة "زحام وأحضان".. لقطات من أمام لجان الثانوية العامة "زحام وأحضان".. لقطات من أمام لجان الثانوية العامة "زحام وأحضان".. لقطات من أمام لجان الثانوية العامة "زحام وأحضان".. لقطات من أمام لجان الثانوية العامة "زحام وأحضان".. لقطات من أمام لجان الثانوية العامة "زحام وأحضان".. لقطات من أمام لجان الثانوية العامة "زحام وأحضان".. لقطات من أمام لجان الثانوية العامة شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا بداية الفحص الكلمات المفتاحية فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الفجر الثانوية العامة كورونا أخبار تهمك وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين (فيديو) منذ يوم عاجل.. اكتشاف علمي بجامعة القاهرة بشأن فيروس كورونا منذ أقل من نصف ساعة عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو) منذ حوالي 15 ساعة من سيتصدر الدوري الإسباني في حالة فوز ريال مدريد على ريال سوسيداد؟ منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. بشرى سارة لطلاب الثانوية الأزهرية منذ 42 دقيقة أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء منذ حوالي 16 ساعة نقطة محورية تفصل انتقال طاهر محمد طاهر للأهلي منذ أقل من ساعة عاجل.. رسالة مهمة من السيسي للقوات الجوية منذ حوالي 22 ساعة هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة منذ حوالي 23 ساعة بلاغ للنائب العام ضد فتاة أساءت للرئيس والجيش منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وفاة الفنانة رجاء الجداوي منذ حوالي 9 ساعات فايلر يضع الشرط الوحيد للاستمرار مع الأهلي في الموسم الجديد منذ أقل من ساعتين عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري منذ حوالي 11 ساعة نجم ريال مدريد يدافع عن هازارد منذ ساعة الا ربع عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل منذ يوم مراقبة مخالطة لمصاب بـ"كورونا" تتسبب في مشاجرة أمام مدرسة المنيرة.. وأولياء الأمور يعتدون عليها منذ أقل من ساعتين موضوعات متعلقة تاخر 21 طالبا وطالبة عن امتحان الثانوية العامة بالدقهلية.. والأمن يتدخل للسماح لهم بالدخول رئيس لجنة ثانوية عامة بالمنصورة يتعنت ويمنع طالبة من الدخول.. والغضب يجتاح أولياء الأمور تداول أسئلة امتحان الديناميكا على صفحات الغش "حجازي": شمال سيناء كانت من أفضل لجان الثانوية العامة هذا العام شارع المعز زحام طوال أيام العام (صور) بكاء وأحضان حارة.. أم تساند نجلتها عقب امتحان اللغة الإنجليزية (صور)