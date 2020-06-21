ريال بيتيس يقيل مدربه

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:08 ص
بوابة الفجر
أقيل خوان فرانسيسك فيرير "روبي" من منصبه كمدير فني لريال بيتيس فجر الأحد وتم تعيين أليكسيس تروخيو منسق الشؤون الرياضية خلفا له حتى نهاية الموسم.

وأصدر بيتيس بيانا قال فيه "قرر مجلس الإدارة تولي أليكسيس منصب المدير الفني للفريق الأول حتى نهاية الموسم".

وتابع "أومبرتو أليكسيس تروخيو أوراماس لعب بقميص ريال بيتيس على مدار سبعة مواسم خاض خلالها 264 مباراة رسمية كما قاد الفريق في آخر مباراتين بموسم 2016-17".

وأضاف أن ريال بيتيس يود تقديم شكره لخوان فرانسيسك فيرير "روبي" وأعضاء جهازه الفني على ما قدموه للنادي.

وجاءت إقالة روبي بعد خسارة الفريق بهدف دون رد مساء السبت أمام أتلتيك بيلباو في الجولة الـ30 من الدوري الإسباني وتعادله أمام غرناطة 2-2 في الجولة الماضية بعدما خسر أمام إشبيلية بهدفين نظيفين بعد استئناف الليجا.

وبسبب هذه النتائج بات ريال بيتيس قريبا من مراكز الهبوط إذ يحتل المرتبة الـ14 بـ34 نقطة.

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