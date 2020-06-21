عاجل.. اكتشاف علمي بجامعة القاهرة بشأن فيروس كورونا

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:04 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أية حمروشي
كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن الدراسات التي أجرتها إحدى الفرق البحثية بالجامعة، وكشفت عن الشفرة الوراثية لفيروس كورونا المستجد (سارس-كوڤ-2 SARS-CoV-2) وتحديد النوع المنتشر في مصر، وذلك عبر تقنية "تسلسل الجيل القادم" أو Next Generation Sequencing- NGS، وهو الأمر الذي سيكون له أثر كبير على مسار التعامل مع الوباء في مصر، حيث ان تعيين الشفرة الوراثية يضمن أن تكون مستهدفات العلاج واللقاحات في أجزاء ثابتة بشفرة الڤيروس وليس في أجزاء متغيرة وراثيًا.

وقام فريق جامعة القاهرة المشارك في الدراسات البحثية - والذي يضم أساتذة وباحثين بكل من المعهد القومي للأورام وكليتي الطب والصيدلة، وبالتعاون مع مركز البحوث الطبية والطب التجديدي، والمعامل المركزية وأبحاث الدم بالقوات المسلحة - بالتتبع الجيني الكامل لعدد 64 عزلة فيروسية من بين 84 عينة لمرضى إيجابيين لفيروس كورونا كان قد تم تشخيصهم بتحليل تفاعل البلمرة التسلسلي PCR.

ووجد الفريق البحثي، أن الڤيروسات المنتشرة في مصر أقرب إلى شعبة من الڤيروسات التي صنفها العلماء أنها من المجموعة B (بحسب تصنيف فورستر الألماني) أو 2a2 أو 20A (بحسب تصنيف NextStrain)، علمًا بأن هذه المجموعات لا تختلف في صفات العدوى، لكنها تساعد على معرفة تتبع مسارات انتشار الڤيروس.

مقارنات وراثية
وكشف الفريق البحثي، أن المقارنات الوراثية أوضحت تشابه الڤيروسات التي تم تعيين شفرتها بالفيروسات المنتشرة في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، حيث قام علماء من كلية الصيدلة بمضاهاة التتابعات الوراثية وتم التحقق من وجود تغيير واحد غير جوهري على بروتين النتوء، وهو تغيير مماثل للڤيروسات التي انتشرت في أوروبا وشرق الولايات المتحدة، وهو تغيير لا يؤثر على صفات الفيروس أو استجابته للقاحات التي تتسابق معامل العالم على إنتاجه، إلا أنه من الممكن أن يكون هذا التغيير الطفيف مثبتًا لارتباط الفيروس بمستقبِلاته الخلوية، حيث أن النمذجة الحاسوبية تؤكد عدم تأثر النتوءات على سطح الڤيروس تأثرًا جوهريًا قد يجعلها أكثر خطورة، وذلك بحسب اخر أبحاث علماء مركز سكريبس بالولايات المتحدة، رغم عدم تأثير ذلك على الاستجابة المناعية.

وأوضح الفريق البحثي، أنه تم إيداع النتائج الخاصة بالتسلسل الجيني الكامل للفيروس في قاعدة بيانات المركز الوطني للمعلومات التقنية الحيوية بالولايات المتحدة الأمريكية NCBI، والمعروفة إعلاميًا باسم بنك الچينات GenBank، كما أن عددًا من هذه العينات قد تم نشره على موقع GISAID وموقع NextStrain، ليُتاح لعلماء العالم في إطار محاولات السيطرة على هذه الجائحة.

نوع الفيروس المنتشر في مصر
وقال الدكتور محمد الخشت: إن الدراسات التي تقدمها الفرق البحثية بجامعة القاهرة بالتعاون مع مركز البحوث الطبية والطب التجديدى بالقوات المسلحة، لاكتشاف مستجدات فيروس كورونا، تساعد في معرفة نوع الفيروس المنتشر في مصر وتساعد فى إيجاد لقاح مضاد يخلص البشرية من هذا الوباء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا جامعة القاهرة الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. بشرى سارة لطلاب الثانوية الأزهرية

منذ ساعة الا ربع

الصحة: تسجيل 1547 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و89 وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وفاة الفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ يوم

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين (فيديو)

منذ يوم

بلاغ للنائب العام ضد فتاة أساءت للرئيس والجيش

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. اكتشاف علمي بجامعة القاهرة بشأن فيروس كورونا

منذ نصف ساعة

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

نقطة محورية تفصل انتقال طاهر محمد طاهر للأهلي

منذ أقل من ساعة

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

مراقبة مخالطة لمصاب بـ"كورونا" تتسبب في مشاجرة أمام مدرسة المنيرة.. وأولياء الأمور يعتدون عليها

منذ أقل من ساعتين

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. رسالة مهمة من السيسي للقوات الجوية

منذ حوالي 22 ساعة

من سيتصدر الدوري الإسباني في حالة فوز ريال مدريد على ريال سوسيداد؟

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يضع الشرط الوحيد للاستمرار مع الأهلي في الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"الصحة العالمية" تحدد التسلسل الجيني لفيروس كورونا

بعد ظهور فيروس يارا.. كيف تطور الفيروسات سلالات جديدة

مليون جرعة بنهاية العام.. القصة الكاملة لتوفيرعقار أمريكي ضد كورونا

المعامل تكتشف 8 سلالات أخرى لكورونا.. هكذا يتطور الفيروس

بعد وصول المتعافين لربع مليون شخص.. ما هي فرص عودة الكورونا؟

جامعة القاهرة تفجر مفاجأة بشأن علاج كورونا.. وجهود الفرق البحثية

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:04 ص

عاجل.. اكتشاف علمي بجامعة القاهرة بشأن فيروس كورونا

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

08:22 م

فايلر يضع الشرط الوحيد للاستمرار مع الأهلي في الموسم الجديد

09:46 ص

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

12:12 ص

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

07:40 م

مقالات وكتاب

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: آبى أحمد.. قنبلة نوبل الموقوتة فى منابع النيل

نصار عبدالله
نصار عبدالله

د. نصار عبدالله يكتب: متى ستنحسر الكورونا؟

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

"مقال العتيبة".. جدية المفاوضات في زمن الشعارات