رسالة مهمة للطلاب من قطاع المعاهد الدينية

وجه قطاع المعاهد الأزهرية، رسالة لطلاب الثانوية الأزهرية، اليوم الأحد، أكد فيها سعيه الجاد والدءوب لتحقيق ما فيه مصلحة الطلاب والطالبات، وذلك فى ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.





وأوضح أنه يعمل جاهدًا على توفير الإجراءات الوقائية والأعمال الاحترازية كافة، التى تحقق مقصودها المعتبر فى سلامة جميع الدارسين والدراسات وجميع القائمين على امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية والمعنيين بها فى مختلف المناطق الأزهرية.





وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، عبر صفحته على فيسبوك، أنه يُقدر مدى ما يتحمله الطلاب من أعباء دراسية، متابعًا: "نتمنى لكم كل التوفيق والرفعة والسداد ويتخذ أولا بأول القرارات الاحترازية، والإجراءات الوقائية، والتى من شأنها تحقيق سلامتكم وتحفظ عليكم صحتكم، ويعمل بكل طاقته وإمكاناته على تحقيق الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات الجارية وتحقيق المقصود منها على وجهها الأكمل والأمثل.





انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية

وانطلق اليوم الأحد، ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية، الذى يستمر حتى السادس من شهر أغسطس، وسط متابعة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الذى وجه بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وسط الإجراءات الاحترازية المشددة التي تجرى بها الامتحانات، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.





وحرص الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على زيارة بعض مقرات لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، للوقوف على تجهيز اللجان وتطهيرها، قبل انطلاق الامتحانات بساعات.





وقال "خليل": إن هذا العام استثنائي بسبب انتشار وباء كورونا، وكذلك الاستعدادت هذا العام استثنائية وموائمة لهذا الظرف الطارئ، مؤكدًا أن الأزهر أخذ بكل سبل الأمان والصحة لحماية الطلاب.





وأشار إلى تعقيم اللجان منذ 10 أيام بشكل يومي، موضحًا أنه تم تجهيز زجاجة جل وكحول لكل طالب، كما أن عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة لن يتجاوز 12 طالبًا بأي حال من الأحوال.





وقال: لن يكون هناك أي تهاون أو تقصير في الأخذ بالاحتياطات، مناشدًا الطلاب وأولياء أمورهم، عدم القلق أو الخوف، لأن مستقبل أولادهم في أيد أمينة، وهي من أهم أولوياتنا.



