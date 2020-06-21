تقدم ببلاغ للمركزى للمحاسبات.. اتحاد شاغلى مارينا العلمين يتهم رئيس مجلس إدارة المدينة بإهدار 122 مليون جنيه

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:01 ص
بوابة الفجر

أصدر اتحاد الشاغلين بمركز مدينة مارينا العلمين السياحى بياناً منذ أيام يتهم فيه رئيس مجلس إدارة الشركة باتخاذ قرارات منفردة أدت لنتائج كارثية، منها أنه سدد لجهاز المدينة مليونا و600 ألف جنيه لتأجير شاطئ كوباكابانا وعدد 2 كافتيريا لأحد أصدقائه بدون عقود، ما أدى لضياع المبلغ ولم يدخل الشركة جنيه واحد بالمقابل.

وأوضح البيان أنه تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة بتاريخ 6 يونيو الجارى، وتكاتف خلاله 8 أعضاء لمواجهة رئيس المجلس بكل ما اتخذه من قرارات كارثية منفردة، مع ترك الأمر للجهات الرقابية للتحقيق فيها.

وأشار إلى أن رئيس المجلس برر قيامه بتأجير الشاطئ و2 كافتيريا ومنحهما لأحد أصدقائه بدون عقود، بأن رئيس مجلس الإدارة السابق هو من اتخذ القرار، لكن الأعضاء لم يتمكنوا من العثور على هذا القرار.

وبلغ إيراد العام الماضى 120 مليون جنيه تم إنفاقه بالكامل بقرارات منفردة ولم يتبق منه سوى مبلغ «مضحك» على حد وصف البيان، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الإدارة صرف لنفسه وبدون موافقة المجلس رواتب ومخصصات المكافآت بدون وجه حق.

وقرر اتحاد الشاغلين بحسب البيان إبلاغ الجهاز المركزى للمحاسبات الذى بات من حقه قانوناً مراجعة حسابات الشركة بعد أن زادت حصة المال العام بها على 25%.

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