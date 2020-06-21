كافاني يترك باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

أكدت تقارير إعلامية فرنسية أن المهاجم الأوروغواياني إدينسون كافاني، والمدافع البلجيكي توماس مونييه، اللذين تنتهي عقودهما مع باريس سان جيرمان الفرنسي في 30 يونيو(حزيران) الجاري، لن يستكملا المباريات المتبقية من دوري أبطال أوروبا مع بطل فرنسا.





وكان الفريق الباريسي قد حجز مقعده في دور الثمانية على حساب بروسيا دورتموند الألماني بمجموعة المواجهتين (3-2).





وقال راديو مونت كارلو، إن "المهاجم اللاتيني لن يمدد عقده ولو لأشهر للمشاركة في "التشامبيونز ليغ"، وهو نفس الأمر بالنسبة للظهير الأيمن البلجيكي".





كما سيغيب الثنائي بذلك عن نهائي كأس فرنسا الذي تقرر إقامته في 24 يوليو(تموز) المقبل أمام سانت إيتيان، وبعد أسبوع من نهائي كأس الراطبة أمام أوليمبيك ليون.





وينطبق نفس الموقف على المدافع البرازيلي المخضرم وقائد الفريق، تياغو سيلفا، حيث ينتهي عقده أيضا بنهاية الشهر الجاري، ولكنه قد يوافق على تمديد عقده بشكل استثنائي للمشاركة في دوري الأبطال، ومن ثم بدء مرحلة جديدة في مسيرته بدءا من الموسم المقبل.





ويعد كافاني الهداف التاريخي لمتصدر "الليغ آ"، حيث سجل على مدار 7 مواسم 200 هدف خلال 300 مباراة.



