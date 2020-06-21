اقتراحات اللجان النقابية لإنقاذ أبناء التلفزيون من الفيروس

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:38 ص
بوابة الفجر
نبيل أبو زيد
تقدمت اللجان النقابية للعاملين بالإذاعة والتلفزيون والهندسة وصوت القاهرة، بمجموعة من الاقتراحات لحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، فى ظل الظرف الذى تمر به الهيئة، وإصابة الكثير من أبنائها العاملين ووفاة البعض منهم، بسبب قلة الأماكن عمل التحاليل والأشعات اللازمة، وصعوبة الحصول عليها، وكذلك المستشفيات لعمل المسحات والعزل، ولإيجاد حل سريع لذلك اقترحت اللجان النقابية، على رئيس الهيئة الإعلان عن أسماء المستشفيات التى تم التعاقد معها مؤخرا لعلاج الزملاء، وكذلك أرقام الهواتف والبروتوكولات التى تمت مع تلك المستشفيات، والاقتراح الثانى هو التعاقد مع معامل التحاليل ومراكز الأشعات المتخصصة، فى التعامل مع فيروس كورونا، وأن يكون التعامل معها من خلال بطاقات الرقم القومى، أو كارنيه الهيئة الوطنية، أو الرعاية الطبية، دون انتظار خطابات التحويل المعقدة، أما الاقتراح الثالث فهو توفير الأدوية الخاصة بمحاربة أعراض الفيروس، بصيدلية الرعاية الطبية، ويتم صرفها من خلال أقارب الدرجة الأولى للمريض، أو استخراج أمر شراء، ويتم الخصم لتلك الأدوية، من الشهر التالى بنسبة 10%. تأتى تلك الاقتراحات، بعد زيادة عدد المصابين فى ماسبيرو ووصولهم إلى 75 حالة، وتم شفاء عدد كبير منهم بعد الالتزام بإجراءات العزل والعلاج، وبعد زيادة الأعداد لهذه الدرجة اتخذ المسئولون عن مبنى ماسبيرو مجموعة كبيرة من الإجراءات الاحترازية، منها تعقيم كل من يدخل المبنى يوميا، إعطاء نصف العاملين إجازة إجبارية، توزيع أدوات ومستحضرات التعقيم والتطهير فى طرقات ماسبيرو


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