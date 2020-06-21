انفراد: طلاق أصالة والعريان غير رسمى





الإعلان عن طلاق المطربة أصالة من زوجها المخرج طارق العريان شكل صدمة لمتابعيها الذين شاهدوا قصة حب لأكثر من 14 عاما أثمرت عن طفليهما التوأم.





بدت أصالة فى الآونة الأخيرة تعانى فالجميع يعلم بأن العريان هو حب عمرها وبأنها لا يمكن أن تفكر بالفعل فى الانفصال ولا ترغب به ولكن بعد انتشار الشائعات اضطرت لإعلان الخبر وحرصت على أن تكون علاقتها بوالد طفليها على ما يرام.





المفاجأة هى أنه يتردد بأن الطلاق لم يقع حتى هذه اللحظة بشكل رسمى بل لا يزال انفصالاً شفهيًا فقط ويحرص العريان على متابعة الأسرة وغيابه عن حفل ميلاد أبنائه كان لوجوده فى الولايات المتحدة الأمريكية.





وكانت أصالة قد أعلنت فى يناير الماضى، انفصالها وقالت فى مستهل بيانها «أعلن انفصالى نهائيا عن والد أبنائى «آدم وعلى»، وأتمنى على الجميع عدم الدخول فى التّفاصيل»، ولم تذكر اسم طارق وقتها نهائيا فى بيانها، ورغم ذلك فإن أصالة المعروف عنها أنها دائما ما تلغى متابعة الأشخاص الذين تختلف معهم من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى سواء تويتر أو انستجرام وهو ما حدث من قبل مع كل من المطربة أحلام على خلفية مشاكلهم وأيضا المطربة أنغام بعد إعلان الأخيرة زواجها من الموزع أحمد إبراهيم العام الماضى والمذيعة إنجى على طليقة العريان السابقة إلا أنه من اللافت للنظر أن كل من طارق العريان وأصالة لايزالان متابعين لبعضهما البعض على حسابات الانستجرام الشخصية حتى وقتنا هذا..





وقد يكون الطلاق لم يقع رسميا بالاتفاق مسبقا بينهما أن يكون الانفصال وديًا وقد يكون هناك أمل فى إصلاح الحياة مرة أخرى ولربما يكون هناك أسباب غير معلومة حتى الآن لذلك.



