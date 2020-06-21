«الخلافات الزوجية» وراء شائعة انفصال إيمى سمير غانم وحسن الرداد

لا يوجد دخان بلا نار، ففى الوقت الذى يصر فيه الثنائى حسن الرداد وإيمى سمير غانم اتباع سياسة الكتمان والنفى دائما لكن مؤخرا انتشر خبر الانفصال وهى ليست المرة الأولى، ولكن هذه المرة علق عليه الرداد عبر صفحته على تويتر وقال إن ما يحدث هو البحث عن تريند.





بالفعل لم يتم الانفصال أو الطلاق بين الثنائى الذى يعتبر من أشهر قصص الحب فى الوسط فى جيل الشباب، ولكن الخلافات هى أمر طبيعى بين الأزواج دائما وهو ما يتردد بأنه حدث بالفعل بينهما، الأزمة تفاقمت منذ أشهر وقام الطرفان بحذف صور زفافهما من على حساباتهما الرسمية على «انستجرام» دون وجود أى تفسير لذلك التصرف، كما أن عائلة إيمى جميعها تجاهلت تهنئة حسن على مسلسله الأخير «شاهد عيان» الذى عرض خلال السباق الرمضانى الأخير، على غير عادتهم، فى الوقت الذى هنأت فيه دنيا شقيقة إيمى عددًا كبيرًا من الفنانين والنجوم من أصدقائها على مسلسلاتهم.





وقررت إيمى التزام الصمت التام بخصوص انفصالها عن حسن الرداد، لأنها لا تفضل الحديث للصحافة أو التصريح لها، وهو ما أثار العديد من علامات الاستفهام حول العلاقة الحالية بينهما، وأوضح المصدر أن إيمى صلتها بعائلة حسن صلة قوية ولم تنته حتى الاَن، فهى تفصل دائماً الخلاف بينها وبين حسن عن عائلته.





يشار إلى أن حسن الرداد خاض السباق الرمضانى الأخير بمسلسل «شاهد عيان»، وتدور أحداث المسلسل فى إطار بوليسى رومانسى، ويجسد «الرداد» دور ضابط يتورط فى مشكلات تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التى تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية، «شاهد عيان» بطولة الفنان حسن الرداد وهنا شيحة ووليد فواز وبسمة ومحمد لطفى وريم عبدالقادر، من تأليف أحمد مجدى وإنتاج ممدوح شاهين وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى.



