تداول إجابات اللغة العربية للثانوية العامة على "واتس آب"

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:31 ص
طلاب الثانوية العامة قبل دخول اللجنة
طلاب الثانوية العامة قبل دخول اللجنة
ريم محمود
تداولت جروبات شاومينج على تطبيق التواصل الاجتماعي الواتس آب، إجابات امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك عقب بدء الامتحان بنحو ٢٠ دقيقة.

وأثار ذلك استياء عدد كبير من أولياء الأمور، الذين أكدوا أن شاومينج لم ينته رغم كل محاولات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للقضاء عليه كل عام، ولكنه يعود من جديد لتسريب إجابات الامتحانات قبل وخلال اللجنة.

انطلاق ماراثون الثانوية العامة

وبدأت لجان الثانوية العامة، استقبال الطلاب اليوم الأحد، حيث فتحت أبوابها من الثامنة صباحًا، لتبدأ الامتحانات في العاشرة، على مستوى الجمهورية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19). 

ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم، تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.

المسافات الآمنة 

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات عن امتحانات الثانوية العامة: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا. 

وعن موعد دخول الطلاب اللجان، قال الوزير: سيدخل الطلبة لجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد التاسعة، مشيرًا إلى توزيع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحراري والتعقيم، وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي. 

وأوضح أن الوزارة انتهت من تعقيم لجان الثانوية العامة بالكامل، باستخدام 100 مليون منتج لعمليات التعقيم، متقدمًا بالشكر لوزارتي الصحة والداخلية، والمحافظين، لتعاونهم مع التربية والتعليم في عمليات التعقيم.

 

تداول إجابات اللغة العربية للثانوية العامة على "واتس آب"
تداول إجابات اللغة العربية للثانوية العامة على "واتس آب"
تداول إجابات اللغة العربية للثانوية العامة على "واتس آب"
تداول إجابات اللغة العربية للثانوية العامة على "واتس آب"

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