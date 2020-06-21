دعامات قلب هنيدى وأشرف زكى وسر المطعم الذى أغلق بعد الفتح بأيام

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:30 ص
بوابة الفجر
شهيرة النجار
 شهيرة النجار

شفى الله النجم محمد هنيدى الذى كان يخفى أسباب عدم حضوره جنازة قاسمه المشترك فى النجاح الجوكر الراحل حسن حسنى فلما اتهمه البعض ب الجحود اضطر لإعلان إجرائه جراحة بالقلب وتركيب دعامات وكذلك الأمر فقد دخل الدكتور أشرف زكى للمستشفى وأجرى جراحة تركيب دعامتين بالقلب أيضًا والحقيقة أن أشرف زكى بعيدًا عن كونه فنانًا معروفًا وزوج نجمة وشقيق نجمة كبيرة ماجدة زكى فهو نقيب ممثلين شاطر وناجح وجمع بين العمل الأكاديمى لرئيس لأكاديمية كبيرة والعمل النقابى الخدمى تجده متواجدًا فى عزاء أو جنازة أو مرض أو فرح أو مساندة لفنان صغر حجمه أم كبر بل يكاد هو الوحيد الذى حضر جنازات فنانين تغيب زملاؤهم وأهلهم عنها، والحقيقة كنت قد وقفت قبل جائحة كورونا عند افتتاحه لمطعم وكافيه ثم دعوة غالبية أهل الفن من كل الأجيال له حتى اعتقدت أن الذى تابعته من فيديوهات وصور وصلتنى هى خاصة بحفل على هامش مهرجان الأقصر الذى كان منعقدًا وقتها ولكن كان حفل افتتاح مطعم لأشرف زكى وروجينا لتجىء أيام قليلة بعد افتتاحه وقرار رئيس الوزراء بغلق المطاعم والكافيهات فى كل مصر، كأن عين الحسود جاءت وركزت معه وقالت إيه ديه كله.

ومن أين كل هذا الوقت والزوجة تعمل أدوار بطولة ومنتشرة وبيت ومسئولية ودراسة لطلاب وعمل نقابى ومهرجانات وحفلات وتكريمات هذا ما ردده بعضهم لتجتمع فى مكان المطعم الذى كان قد انضم به نقيب الممثلين لقائمة أهل الفن والكرة الذين افتتحوا مطاعم لهم مثل مصطفى قمر حتى ابن امبارح مصطفى خاطر عمل مطعم، لكن جاءت الكورونا وأغلقت كله. خد بالك من صحتك يا فنان وألف سلامة لك وللنجم محمد هنيدى.

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