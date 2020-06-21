وزيرة الصحة توجه مناشدة عاجلة لأولياء أمور طلبة الثانوية العامة (فيديو)

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:32 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم وجميع المحافظين على مستوى الجمهورية تشارك الوزارة في التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة.

وأضافت "زايد"، خلال حوارها مع مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الاولى، على هامش جولة تفقدية بحي الأسمرات لمتابعة سير لجان الثانوية العامة، اليوم السبت، أنه تم الإشراف على كافة الإجراءات الصحية، معقبة: "إحنا مطمئنين جدًا"، مناشدة أولياء الأمور بعدم توصيل أبنائهم للامتحانات لمنع الاختلاط والحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا، أو عدم الانتظار خارج المدرسة حال توصيلهم للجان.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان،: "إحنا مأمنين الطالب صحيًا، وإن شاء الله هتعدي على خير، وينتهي هذا المهرجان على خير".

انطلاق ماراثون الثانوية العامة
بدأت لجان الثانوية العامة، استقبال الطلاب اليوم الأحد، حيث فتحت أبوابها من الثامنة صباحًا، لتنطلق الامتحانات في العاشرة، على مستوى الجمهورية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19). 

ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم، تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.

المسافات الآمنة 
وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات عن امتحانات الثانوية العامة: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا. 

وعن موعد دخول الطلاب اللجان، قال الوزير: سيدخل الطلبة لجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد التاسعة، مشيرًا إلى توزيع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحراري والتعقيم، وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي. 

وأوضح أن الوزارة انتهت من تعقيم لجان الثانوية العامة بالكامل، باستخدام 100 مليون منتج لعمليات التعقيم، متقدمًا بالشكر لوزارتي الصحة والداخلية، والمحافظين، لتعاونهم مع التربية والتعليم في عمليات التعقيم.

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